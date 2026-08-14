Vučetić: Mi smo narod koji izumire u slobodi, svojevoljno biramo one najgore među nama

"On, taj okupator, nije trovao zemlju. On je tu zemlju smatrao svojom i smatrao je da ne pripada Republici Hrvatskoj, da ta zemlja ne pripada Hrvatima, ali nije smatrao da ta zemlja pripada otrovu. Hrvatska je oslobodila to okupirano područje, vojno, i odlučila je, zahvaljujući onim političkim izborima i onima koje već u kontinuitetu biramo desetljećima, koje uzurpiraju, uostalom i Domovinski rat, da nam trajno okupiraju ovaj prostor, da se pokažu kao izborni i najopasniji agresori koje smo u povijesti imali, jer to su agresori koji proizlaze iz naše slobode, ne iz nekakve nužnosti, nego iz naše političke slobode, i ti agresori su nas odlučili prepustiti otrovu, institucionalnoj nebrizi", rekao je.