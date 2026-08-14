Slučaj gospić
Vučetić: Mi smo narod koji izumire u slobodi, svojevoljno biramo one najgore među nama
Marko Vučetić, profesor filozofije i bivši saborski zastupnik, gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić, te komentirao katastrofalne požare kod Omiša i situaciju u Gospiću.
"Ljudska prisutnost i sućut žrtvama požara", rekao je na početku.
Vučetić je, kaže, svojom voljom i životnim odabirom Liku prepoznao kao kraj u kojem želi provesti ono što je nazvao zadnjom trećinom života.
"Tu sam kupio kuću, doduše u drugom dijelu Like, oko izvora Une, i ovo doživljavam i kao atak i na moj vlastiti izbor i atak na životni prostor koji bi u Hrvatskoj trebao predstavljati ono što je izvor života, to su vode, što je izvor prirodnih ljepota i ljudskog smiraja, a to su šume i, u konačnici, i mjesto u kojem se čovjek osjeća najbolje pod vidom povezanosti i samospoznaje i povezanosti s prirodom", kazao je.
Dodao je da su se hrvatski građani suočili s time da žive u politikama koje ih truju.
"To su okupatorske politike, i ako smo već onaj ratnički narod, a uistinu, a ne narod koji je ratnički u mitu i naknadnim interpretacijama, a kukavički u srcu, onda će se suprotstaviti onim okupatorima koji ga najizvornije ugrožavaju, a to su okupatori koji mu oduzimaju trajno područje i prostor tako što su ga taj prostor otrovali i što su odlučili sustavno prepustiti nebrizi, ubijanju, umiranju, institucionalnom i okolišno-zdravstvenom, stanovništva koje je prepušteno upravo tom trovanju", poručio je.
Vučetić je rekao da je Domovinski rat, koji je bio izvor svega onoga što danas živimo i slobode u kojoj živimo, bio rat u kojem smo se, ističe, oslobodili okupatora koji je smatrao da je zemlja njegova.
"On, taj okupator, nije trovao zemlju. On je tu zemlju smatrao svojom i smatrao je da ne pripada Republici Hrvatskoj, da ta zemlja ne pripada Hrvatima, ali nije smatrao da ta zemlja pripada otrovu. Hrvatska je oslobodila to okupirano područje, vojno, i odlučila je, zahvaljujući onim političkim izborima i onima koje već u kontinuitetu biramo desetljećima, koje uzurpiraju, uostalom i Domovinski rat, da nam trajno okupiraju ovaj prostor, da se pokažu kao izborni i najopasniji agresori koje smo u povijesti imali, jer to su agresori koji proizlaze iz naše slobode, ne iz nekakve nužnosti, nego iz naše političke slobode, i ti agresori su nas odlučili prepustiti otrovu, institucionalnoj nebrizi", rekao je.
Naglasio je da kad pogledamo zdravstveni i pravni sustav, mi smo, kaže, zbog toga narod koji izumire u slobodi "zbog toga što svojevoljno bira one najgore među sobom, a to su lopovi, to su ljudi korupcije, to su ljudi koji su usmjereni prema nestanku hrvatskog naroda i gomilanju vlastitog bogatstva".
"Svaka ova hrpa opasnog otpada je hrpa koja s druge strane krije hrpu novaca i kod Andrije Mikulića i kod mnogih zaštitnika ovakvog vida najbrutalnije agresije kojoj je Hrvatska izložena", istaknuo je.
Situacija je, kaže, ozbiljna. "Oni koji će snositi i političku odgovornost za posljedice požara u Omišu su oni koji nose političku odgovornost za to što su uzrokovali da se nešto ovako dogodi u Gospiću. Jasno mi je da politike nisu odgovorne zbog toga što je nastala nekakva prirodna katastrofa, da političari nisu odgovorni zbog toga što je nastao požar u Omišu, iako su odgovorni zbog toga kakav će odgovor biti na požar, u kakvom nam je stanju vatrogastvo, ali je politika odgovorna i za saniranje posljedica tog požara, i bojim se da će to biti isto onako kao što se događalo na Baniji", rekao je.
Naveo je da će se to prepustiti protoku vremena i to će, smatra, trajati unedogled. "Da se sve one politički suspektne stvari potpuno zaklone od pogleda javnosti i da se sporost politike prikaže kao jedan vid moralne brige. To se dogodilo i na Baniji, i na taj način HDZ parazitira na nezrelim emocijama hrvatskog puka i na, uh, u tom stalnom kukavičluku, koji mene neprestano tišti kao hrvatskog građana, jer se nismo u stanju pobuniti", rekao je.
Političari koji će doći u Gospić, rekao je, stižu kako bi "sanirali štetu koju proizvode iz njihovog političkog htijenja, a njihovo političko htijenje je bilo takvo da se Andrija Mikulić nalazi na čelu Državnog inspektorata".
"Republici Hrvatskoj je potreban jedan vid brutalne pravde. Pod ovim brutalnim ne mislim na ništa nezakonito, nego na brzu, efikasnu pravdu u kojem ćemo se obračunati sa svim onima koji su nas doveli, doveli u ovakvu situaciju, u situaciju zatrovane Like, u kojoj će nam institucije, koje je opet postavio HDZ, tvrditi da je to, uh, voda koja je najkvalitetnija u Republici Hrvatskoj i da je život u zatrovanoj Lici danas najkvalitetniji upravo zato što je ona zatrovana, jer ti otrovi valjda su fascinirani Likom i nisu odlučili se prepustiti tom svom toksičnom djelovanju", rekao je.
Dodao je da se radi o omalovažavanju. "Ova tema, tema vode je iznimno, ona ima u sebi taj revolucionarni potencijal da napokon nastane slobodni hrvatski građanin, zato što je to ujedno i teološko mjesto. Ako pročitamo ono što je biskup Medo uputio javnosti, onda ćemo vidjeti da je na liniji pape Franje i papa Lava XIII., koji govore da je krik zemlje ujedno i krik ljudi, odnosno krik siromaha", rekao je.
Ti ljudi koji su izloženi otrovu, kaže, izloženi su siromaštvu i smrti. "Hoćemo li u budućnost ulaziti kao kadaveri, hoćemo li ulaziti kao ljudi koji su pristali na vlastitu smrt i poniženje, koji će biti siromasi vlastite slobode, ili ćemo se pobuniti?", poručio je.
Od političara ljevice, kaže, očekuje toliko koliko mu oni ne mogu dati. "Trebamo od političara koji su aktivni i onih koji će se aktivirati očekivati da nam daju ono što nisu u stanju dati, jer tako će nam prikazati svoju ljudskost. S druge strane, imamo HDZ i premijera kojima, kojemu to ništa nije zabrinjavajuće. Njemu je pobuna protiv trovanja histerija, njemu je požar kad je stupio na vlast prije deset godina bio atraktivan.
Uopće ne sumnjam da mu požar nije izgubio na atraktivnosti ni do dana današnjeg i da će mu ovaj požar u Omišu poslužiti kao dio iste političke atrakcije, jer će on biti uz opožarena područja i obećavat će ono što im neće tako skoro dati, a maknut će se od ovih otrovanih područja jer je tim područjima namijenio smrt", poručio je.
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