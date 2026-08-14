TRIK S PERŠINOM
Mučnina u automobilu može pokvariti putovanje. Evo savjeta koji će vam olakšati vožnju
Ako vam tijekom vožnje često bude mučno, nekoliko jednostavnih savjeta moglo bi vam pomoći ublažiti neugodan osjećaj i olakšati putovanje.
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Mučnina tijekom vožnje i najugodnije putovanje može pretvoriti u vrlo neugodno iskustvo. Putna, odnosno kinetoza, najčešće nastaje zbog nesklada između informacija koje mozak prima od očiju i sustava za ravnotežu u unutarnjem uhu.
Osim lijekova protiv putne mučnine, neki se oslanjaju i na prirodna rješenja. Među tradicionalnim kućnim savjetima nalazi se čak i svježi peršin, za koji se smatra da može pomoći smiriti želudac, piše Metropolitan. si.
Peršin protiv mučnine – stari narodni savjet
Prema tradicionalnoj preporuci, već dan prije duljeg putovanja trebalo bi sažvakati otprilike čajnu žličicu sitno nasjeckanih svježih listova peršina. Zagovornici ove metode smatraju da njegov izražen miris i okus mogu pomoći kod neugodnog osjećaja u želucu.
Peršin u narodnoj tradiciji ima dugu povijest kao pratitelj putnika. Nekada su, navodno, neki putnici sa sobom nosili stručak svježeg peršina koji bi tijekom putovanja po potrebi žvakali.
Ipak, važno je naglasiti da peršin nije dokazani lijek za putnu mučninu te da takve tradicionalne savjete ne treba poistovjećivati s medicinski provjerenim liječenjem.
A što je s đumbirom i paprenom metvicom?
Među poznatijim prirodnim mogućnostima nalazi se đumbir, koji se već dugo koristi kod različitih oblika mučnine. Nekim ljudima može pomoći i kod putne mučnine, iako rezultati istraživanja nisu u potpunosti jednoznačni.
Popularna je i paprena metvica. Njezin miris nekima može biti ugodan i osvježavajući, no eterična ulja, osobito kod djece, ne preporučuje se koristiti bez razmišljanja niti ih uzimati bez odgovarajućih uputa.
I kod đumbira je potreban određeni oprez. Trudnice, osobe koje uzimaju lijekove i oni koji imaju zdravstvene tegobe trebali bi se prije korištenja većih količina ili koncentriranih pripravaka posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.
Jednostavni trikovi koji mogu olakšati put
Kod putne mučnine često najviše pomaže smanjiti nesklad između onoga što vidimo i kretanja koje registrira naše unutarnje uho. Zato je prije puta dobro pojesti lagan obrok. I potpuno prazan želudac i teška, vrlo masna hrana mogu dodatno pogoršati neugodan osjećaj.
Ako je moguće, sjednite na mjesto s kojeg ćete dobro vidjeti cestu ispred sebe. U automobilu je za odraslog putnika često prikladno prednje sjedalo, dok su u autobusu bolji izbor sjedala bliže prednjem dijelu vozila.
Tijekom vožnje izbjegavajte čitanje knjiga i gledanje u telefon jer usredotočenost na nepomičan predmet u vozilu koje se kreće može dodatno pojačati mučninu.
Kada osjetite prve znakove mučnine, pogledajte kroz prozor prema udaljenoj i stabilnoj točki, odnosno prema obzoru. Pomoći mogu i svježi zrak, ravnomjerno disanje te redovita zaustavljanja.
Ako putujete noću i kao putnik možete zaspati, i spavanje kod nekih ljudi može smanjiti tegobe.
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