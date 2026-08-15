Zašto se nije aktivirao SRUUK? Boban: Došlo bi do dodatne panike, zakrčio bi se promet

"To se dogodilo pod okriljem noći i svima je bilo vidljivo da se dogodio požar. Razgovarao sam s vatrogascima i kažu da se išlo na tu varijantu došlo bi do dodatne panike među stanovnicima šireg područja i dodatno bi se zakrčio promet i to bi otežalo pristup vatrogasnim službama", istaknuo je Boban.