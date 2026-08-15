Tri potresa tijekom noći pogodila BiH

EMSC

Tri potresa tijekom noći pogodila su Bosnu i Hercegovinu, a njihovi epicentri bili su na području oko 30 kilometara od Sarajeva.

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Prvi potres zabilježen je u 00:45 sati. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), bio je magnitude 3,6 prema Richterovoj ljestvici.

Epicentar je bio u blizini Foče, odnosno 32 kilometra od Sarajeva.

Samo 15 minuta kasnije uslijedilo je novo podrhtavanje tla. Epicentar je ponovno bio oko 30 kilometara od glavnog grada Bosne i Hercegovine, ovaj put u blizini Goražda.

Drugi potres bio je nešto slabiji, a prema podacima EMSC-a njegova magnituda iznosila je 3,1 prema Richterovoj ljestvici.

Treći potres zabilježen je u 3 sata iza ponoći, a njegova magnituda iznosila je 3,3 prema Richterovoj ljestvici.

Epicentar trećeg potresa bio je u Sokocu, također na oko 30 kilometara od Sarajeva.

Većina komentara objavljenih na stranici EMSC-a stigla je upravo iz Sarajeva, gdje su se osjetila sva tri podrhtavanja tla.