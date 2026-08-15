Osjećaj da padamo dok tonemo u san ima objašnjenje. Što se tada događa u tijelu?

Studija objavljena 2014. godine u časopisu Sleep Medicine bila je među prvim istraživanjima koja su detaljno opisala obrazac aktivacije mišića tijekom tih trzaja. Povezano istraživanje iz 2016. godine pokazalo je da nema pravilnog širenja mišićne aktivnosti s jednog dijela tijela na drugi. Istraživači su to protumačili kao dokaz da signal nastaje duboko u moždanom deblu, a ne u kori velikog mozga.