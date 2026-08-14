šareni tepih
U ovom selu svi žive u istoj ulici dugoj devet kilometara: Pogled iz zraka otkriva nevjerojatan prizor
Poljsko selo Sulošova posljednjih je godina privuklo veliku pozornost na društvenim mrežama, ponajprije zahvaljujući fotografijama snimljenima iz zraka. Nije teško shvatiti zašto – cijelo mjesto izgleda gotovo nestvarno.
Oglas
Sulošova se nalazi oko 30 kilometara sjeverozapadno od Krakova, a iz ptičje perspektive izgleda kao da je cijelo selo smješteno uz jednu jedinu ulicu. Kuće su nanizane s obje njezine strane u duljini od oko devet kilometara.
Posebnost mjesta dodatno naglašavaju poljoprivredne parcele. Gotovo svaka kuća ima svoj uski, ali vrlo dugačak komad zemlje koji se proteže iza nje. Kada se tome dodaju različite boje polja – od svijetložute do zelene i smeđe, ovisno o posađenim kulturama – prizor izgleda poput golemog šarenog tepiha, piše Nova.rs.
Mještani se uglavnom bave poljoprivredom, a među najpopularnijim kulturama su krumpir i jagode. Toliko su važni za lokalnu zajednicu da im se posvećuju i posebne manifestacije.
U Sulošovi živi oko 6000 ljudi, a život je, prema opisu mjesta, prilično miran i jednostavan. U selu se mogu pronaći trgovine s lokalnim voćem i povrćem, pekarnica, banka, dom zdravlja, općinska uprava, autobusne stanice i tek jedan restoran. On se zatvara u poslijepodnevnim satima, pa mladi željni zabave najčešće odlaze u okolna mjesta.
A kako to izgleda kada svi žive tako blizu jedni drugima? Gotovo je nemoguće ostati anoniman.
Mještani se međusobno poznaju, a jedna od omiljenih lokalnih „aktivnosti“ je – razgovor o susjedima i prepričavanje novosti.
Turisti koji posjete Sulošovu najčešće istražuju samo selo i njegovu okolicu. Među atrakcijama koje vrijedi posjetiti posebno se izdvaja dvorac Pieskowa Skała, koji je dao sagraditi poljski kralj Kazimir III.
Iako na prvi pogled djeluje kao sasvim obično poljsko selo, pogled iz zraka otkriva njegovu neobičnu posebnost – gotovo svi stanovnici žive uz jednu, čak devet kilometara dugu ulicu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas