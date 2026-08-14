U ovom selu svi žive u istoj ulici dugoj devet kilometara: Pogled iz zraka otkriva nevjerojatan prizor

U Sulošovi živi oko 6000 ljudi, a život je, prema opisu mjesta, prilično miran i jednostavan. U selu se mogu pronaći trgovine s lokalnim voćem i povrćem, pekarnica, banka, dom zdravlja, općinska uprava, autobusne stanice i tek jedan restoran. On se zatvara u poslijepodnevnim satima, pa mladi željni zabave najčešće odlaze u okolna mjesta.