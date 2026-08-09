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GLAZBA I POLITIKA

Tihi "rat": Pjesme Taylor Swift uklonjene iz objava Bijele kuće i Trumpove kampanje

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Hina
|
09. kol. 2026. 11:10
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REUTERS
Jennifer Gauthier/REUTERS

Neke pjesme Taylor Swift uklonjene su iz videozapisa što su ih na društvenim mrežama objavili kampanja predsjednika Donalda Trumpa i Bijela kuća, koja je tijekom proteklog tjedna koristila dvije pjesme američke superzvijezde.

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Bijela kuća i predstavnik Taylor Swift nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Swift već neko vrijeme nije govorila o Trumpu. U 2024. podržala je njegovu demokratsku protukandidatkinju, tadašnju potpredsjednicu Kamalu Harris. Tijekom predsjedničke kampanje 2020. Swift je na društvenim mrežama objavila da je Trump „ITEKAKO SVJESTAN da ga ne želimo za predsjednika“.

Trump je u više navrata kritizirao Swift. Nakon što je podržala Harris, republikanac je na društvenim mrežama napisao: „MRZIM TAYLOR SWIFT!“ Prošle je godine napisao i: „Je li itko primijetio da, otkako sam rekao 'MRZIM TAYLOR SWIFT', ona više nije 'VRUĆA ROBA'?“

Deseci glazbenika, među kojima su Sabrina Carpenter i Ariana Grande, pozvali su Trumpovu administraciju da ne koristi njihove pjesme.

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