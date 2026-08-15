Najmanje 11 poginulih u izraelskim napadima na jug Libanona

Hezbolah, skupina koju podržava Iran, u izjavi je rekao da će na napade "odgovoriti prema zaslugama". Predviđenim okvirom izraelski vojnici ostaju unutar okupiranog južnog Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža i libanonska vojska ne preuzme kontrolu, što je skupina odbacila tvrdeći da to znači predaju.