pratili krikove
Više od 500 ljudi kod Omiša spas tražilo u moru: "U očima im se vidjela borba za opstanak"
Više od 500 ljudi spas od vatrene stihije kod Omiša potražilo je u moru, a uz službene spasilačke ekipe u dramatičnu akciju uključili su se vlasnici više od 20 privatnih brodica.
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Mario Popovac opisao je kako zbog gustog dima ljude nisu mogli ni vidjeti, nego su do njih došli prateći njihove krikove.
"Zaustavio sam brod i u moru smo vidjeli desetke ljudi. Bilo im je teško prići i izvući ih pa smo se približili krmom, a zatim ih veslom povlačili prema brodu", rekao je za HRT.
Popovac je u prvoj turi na brod primio 27 ljudi, među kojima je bilo sedmero djece u dobi od četiri ili pet godina. "Roditelji su pokušavali držati djecu, ali prelijevali su ih valovi i vjetar. Prve dvije ili tri ture bile su kaotične", opisao je.
Zbog gustog dima ljude u početku nisu mogli vidjeti. Do njih su došli prateći njihove povike i krikove. Neki su plutali između 50 i 100 metara od obale.
U spašavanje su se uključili brojni lokalni stanovnici vlastitim brodicama.
Popovac je opisao kako je jedan njegov prijatelj na pasaru dugu samo četiri metra uspio ukrcati čak 20 ljudi. Potom ih je Popovac preuzimao na veći brod i prevozio na sigurno.
"U njihovim očima vidjela se borba za opstanak i preživljavanje. Drago mi je što su sugrađani izašli s brodicama. Svi smo se mimoilazili, pomagali i dodavali jedni drugima vodu. Ljudi su dali sve od sebe da izvuku druge", rekao je.
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