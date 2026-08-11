Otkazuju se rezervacije u zadnji čas. Smještaj se nudi i uz 30 posto popusta: "To bi trebalo biti ozbiljno upozorenje"

"To nije organizacija nekoliko događanja, šetanje po sajmovima, tiskanje brošura i čekanje da sezona sama odradi svoje. Treba znati kakvog gosta želimo, kako razvijati ponudu, upravljati cijenama i biti konkurentan dugoročno. Mislim da je vrijeme da prestanemo živjeti od uvjerenja da smo Bogom dana destinacija. Turizam se danas planira, njime se upravlja i za svakog gosta se treba izboriti. Tko to prije shvati, bit će uspješniji", poručuje Marković.