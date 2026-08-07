Oglas

Skandalozna objava

Bijela kuća razbjesnila fanove Marvela, Spider-Manom promovirali deportacije: Sramim se!

author
N1 Info
|
07. kol. 2026. 18:07
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Spiderman. (AP Photo/Bruna Prado)
Ilustracija: AP/Bruna Prado

Objava Bijele kuće na društvenim mrežama u kojoj je lik Spider-Mana iskorišten za promicanje rada američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) izazvala je val negodovanja među obožavateljima Marvela i brojnim korisnicima interneta.

Oglas

Na službenom Instagram profilu Bijele kuće objavljen je niz ilustracija inspiriranih popularnim superjunakom uz poruku: "Vaši prijateljski nastrojeni ICE agenti iz susjedstva", što je očita aluzija na poznati slogan Spider-Mana "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", piše Euronews.

Na posljednjoj slici prikazana je skupina muškaraca uhvaćena u paukovu mrežu uz poruku: "Kriminalni ilegalni imigranti bit će uhvaćeni i deportirani."

Oštre reakcije obožavatelja

Objava je ubrzo izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Brojni korisnici optužili su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa za neprimjereno korištenje jednog od najpoznatijih stripovskih junaka u političke svrhe.

Mnogi smatraju da Spider-Man, kao simbol zaštite slabijih i borbe za pravdu, ne bi smio biti korišten za promicanje kontroverzne imigracijske politike.

U komentarima su se pojavile poruke poput: "Stan Lee ovo nikada ne bi odobrio", "Sramim se ove administracije" te "Ovo je krajnje neprofesionalno za službeni račun američke vlade".

Pojedini obožavatelji otišli su i korak dalje, pozivajući Disney, Marvel i Sony da pravnim putem reagiraju zbog korištenja lika Spider-Mana u političkoj kampanji.

Trumpova administracija često koristi motive iz pop kulture

Ovo nije prvi put da Trumpova administracija koristi motive iz filmova i popularne kulture u političkim objavama na društvenim mrežama. Ranije su se u sličnom kontekstu pojavljivale reference na Supermana, Jedije iz "Ratova zvijezda" te čak i Hannibala Lectera.

Takve objave redovito izazivaju kritike autora i obožavatelja, koji smatraju da se poznati likovi koriste izvan konteksta i suprotno vrijednostima koje predstavljaju.

Spider-Man ponovno u središtu pozornosti

Kontroverzna objava dolazi u trenutku kada novi film "Spider-Man: Brand New Day" bilježi izniman uspjeh u svjetskim kinima. Film je srušio niz rekorda na kino blagajnama te postao drugi najbrži naslov u povijesti koji je premašio milijardu dolara globalne zarade.

Mnogi smatraju da je upravo popularnost filma potaknula Bijelu kuću da iskoristi Spider-Mana kako bi privukla veću pozornost na svoju objavu.

Glazbenici već ranije prosvjedovali

Ovo nije prvi slučaj u kojem se Trumpova administracija našla na meti kritika zbog korištenja popularne kulture u političke svrhe.

Posljednjih mjeseci više poznatih glazbenika, među kojima su Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, SZA i Katy Perry, javno je osudilo korištenje svojih pjesama u videozapisima Bijele kuće i kampanjama povezanim s imigracijskom politikom ili vojnim operacijama.

Katy Perry je prošlog mjeseca posebno kritizirala korištenje svoje pjesme "Firework" u videu koji prikazuje vojne napade, istaknuvši da nikada nije dala dopuštenje za takvu upotrebu te da njezina glazba simbolizira nadu, zajedništvo i osobnu snagu, a ne nasilje ili rat.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amerika bijela kuća ice marvel sad spider-man spiderman

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ