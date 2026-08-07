Skandalozna objava
Bijela kuća razbjesnila fanove Marvela, Spider-Manom promovirali deportacije: Sramim se!
Objava Bijele kuće na društvenim mrežama u kojoj je lik Spider-Mana iskorišten za promicanje rada američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) izazvala je val negodovanja među obožavateljima Marvela i brojnim korisnicima interneta.
Na službenom Instagram profilu Bijele kuće objavljen je niz ilustracija inspiriranih popularnim superjunakom uz poruku: "Vaši prijateljski nastrojeni ICE agenti iz susjedstva", što je očita aluzija na poznati slogan Spider-Mana "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", piše Euronews.
Na posljednjoj slici prikazana je skupina muškaraca uhvaćena u paukovu mrežu uz poruku: "Kriminalni ilegalni imigranti bit će uhvaćeni i deportirani."
Oštre reakcije obožavatelja
Objava je ubrzo izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Brojni korisnici optužili su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa za neprimjereno korištenje jednog od najpoznatijih stripovskih junaka u političke svrhe.
Mnogi smatraju da Spider-Man, kao simbol zaštite slabijih i borbe za pravdu, ne bi smio biti korišten za promicanje kontroverzne imigracijske politike.
U komentarima su se pojavile poruke poput: "Stan Lee ovo nikada ne bi odobrio", "Sramim se ove administracije" te "Ovo je krajnje neprofesionalno za službeni račun američke vlade".
Pojedini obožavatelji otišli su i korak dalje, pozivajući Disney, Marvel i Sony da pravnim putem reagiraju zbog korištenja lika Spider-Mana u političkoj kampanji.
Trumpova administracija često koristi motive iz pop kulture
Ovo nije prvi put da Trumpova administracija koristi motive iz filmova i popularne kulture u političkim objavama na društvenim mrežama. Ranije su se u sličnom kontekstu pojavljivale reference na Supermana, Jedije iz "Ratova zvijezda" te čak i Hannibala Lectera.
Takve objave redovito izazivaju kritike autora i obožavatelja, koji smatraju da se poznati likovi koriste izvan konteksta i suprotno vrijednostima koje predstavljaju.
Spider-Man ponovno u središtu pozornosti
Kontroverzna objava dolazi u trenutku kada novi film "Spider-Man: Brand New Day" bilježi izniman uspjeh u svjetskim kinima. Film je srušio niz rekorda na kino blagajnama te postao drugi najbrži naslov u povijesti koji je premašio milijardu dolara globalne zarade.
Mnogi smatraju da je upravo popularnost filma potaknula Bijelu kuću da iskoristi Spider-Mana kako bi privukla veću pozornost na svoju objavu.
Glazbenici već ranije prosvjedovali
Ovo nije prvi slučaj u kojem se Trumpova administracija našla na meti kritika zbog korištenja popularne kulture u političke svrhe.
Posljednjih mjeseci više poznatih glazbenika, među kojima su Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, SZA i Katy Perry, javno je osudilo korištenje svojih pjesama u videozapisima Bijele kuće i kampanjama povezanim s imigracijskom politikom ili vojnim operacijama.
Katy Perry je prošlog mjeseca posebno kritizirala korištenje svoje pjesme "Firework" u videu koji prikazuje vojne napade, istaknuvši da nikada nije dala dopuštenje za takvu upotrebu te da njezina glazba simbolizira nadu, zajedništvo i osobnu snagu, a ne nasilje ili rat.
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