Osjećate se preopterećeno? Ovo su najtiše zemlje svijeta gdje se zaista možete isključiti

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Ako vam je dosta prometa, gužve i neprestane buke, možda je vrijeme za odmor na mjestu gdje je tišina dio svakodnevice. Novo istraživanje otkrilo je koje su zemlje najbolje za pravi bijeg od užurbanosti.

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Kada ste posljednji put bili negdje gdje je doista bilo tiho? Zvuk automobila, razgovori susjeda, buka iz prometa i ostali zvukovi svakodnevice toliko su nam postali uobičajeni da pravu tišinu često primijetimo tek kada pobjegnemo iz grada.

Upravo zato nova analiza donosi popis zemalja u kojima je moguće pronaći nešto što je danas sve dragocjenije – mir i tišinu, piše Euronews.

Prema indeksu Noise-Free Nations, koji je izradila turistička kompanija Go2Africa, najtiša zemlja na svijetu je Butan, dok se među europskim državama najbolje plasirala Estonija.

Kako se mjerila tišina?

Autori indeksa analizirali su nekoliko čimbenika koji utječu na razinu buke i osjećaj izoliranosti. Među njima su gustoća stanovništva i turista, udio ruralnog područja, količina zaštićenog zemljišta te gustoća motornih vozila, zračnih luka i željezničkih pruga.

Na temelju tih pokazatelja svakoj je zemlji dodijeljen rezultat od 0 do 100, pri čemu viši rezultat znači – više tišine.

Butan na vrhu

Butan je zauzeo prvo mjesto s rezultatom 89,44. Zemlja je poznata po golemim šumovitim planinama, terasastim dolinama i visokim predjelima, a upravo velik udio ruralnog prostora pridonio je njezinu plasmanu.

Osim toga, Butan ograničava broj turista uvođenjem naknade za održivi razvoj, zbog čega je riječ o jednoj od skupljih turističkih destinacija na svijetu.

Afrika je pritom uvjerljivo dominirala vrhom ljestvice – više od polovice prvih 25 zemalja nalazi se upravo na tom kontinentu.

Namibija je druga najtiša zemlja na svijetu, s tek 3,83 stanovnika po četvornom kilometru. Ondje se nalazi i Namib, jedna od najstarijih pustinja na svijetu, a broj turista također je vrlo malen.

Treće mjesto pripalo je Bocvani, čemu je, prema autorima istraživanja, pridonijela strategija turizma koja se temelji na manjem broju posjetitelja i većoj vrijednosti turističke ponude.

Među prvih pet još su Zambija i Gabon. Zambija ima jedan od najvećih udjela zaštićenog zemljišta na svijetu, dok je Gabon poznat po velikim površinama netaknute prašume.

Europa daleko od vrha

Nijedna europska država nije se uspjela plasirati među prvih 25.

Najbolje je prošla Estonija, koja je zauzela 34. mjesto, dok su Finska na 39. i Švedska na 40. mjestu.

Autori indeksa to povezuju s većom gustoćom stanovništva u Europi, velikim turističkim priljevom i razvijenom infrastrukturom.

Deset najtiših zemalja svijeta Butan – 89,44 Namibija – 86,69 Bocvana – 80,86 Zambija – 80,64 Gabon – 80,61 Venezuela – 80,20 Čad – 79,82 Srednjoafrička Republika – 78,18 Mongolija – 75,53 Bolivija – 75,40

A gdje je najbučnije?

Na drugom kraju ljestvice nalaze se zemlje u kojima je teško pobjeći od gužve i buke.

Singapur je proglašen najbučnijom zemljom prema ovom indeksu, s rezultatom od samo 6,78 bodova. Ruralna područja zauzimaju tek oko 30 posto njegova teritorija, dok je gustoća turista iznimno velika.

Drugo mjesto pripalo je Maldivima, što bi moglo iznenaditi one koji tu otočnu državu povezuju s mirom i odmorom. Ipak, glavni grad Malé jedan je od najgušće naseljenih prostora na svijetu.

Barbados je treći na ljestvici najbučnijih zemalja. Autori ističu velik broj zračnih luka u odnosu na veličinu zemlje, ali i buku povezanu s kruzerskim prometom.

Pet najbučnijih zemalja: Singapur – 6,78 Maldivi – 8,48 Barbados – 10,12 Katar – 15,45 Libanon – 18,13

Ako vam je cilj sljedeći odmor provesti što dalje od prometa, gužve i turističke vreve, rezultati ovog indeksa sugeriraju da bi se odgovor mogao nalaziti daleko od velikih europskih gradova – u planinama Butana, pustinjama Namibije ili prostranstvima Bocvane.