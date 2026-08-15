Piloti kanadera satima gase požare: "Jako je intenzivan tempo, stalno smo u zraku"

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen za Dnevnik Nove TV, da bi dočarao opterećenost pilota protupožarnih aviona, nabrojao da su samo danas iz zraka gasili požar na Dinari, koji je došao iz BiH, pa Dugi Otok, ponovno su oko Omiša bili te da su se nekoliko minuta prije snimanja izjave spustili u bazu u Zemuniku s gašenja velikog požara u Galovcu.