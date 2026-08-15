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jedna od najtežih sezona

Piloti kanadera satima gase požare: "Jako je intenzivan tempo, stalno smo u zraku"

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15. kol. 2026. 21:17
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22.06.2026., Sibenik - Pozar kod sibenika uz kopnene snage gase i kanaderi. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U požarima kod Omiša, na Pelješcu i Dugom otoku veliku ulogu odigrali su kanaderi, čiji su piloti satima gasili vatru iz zraka.

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Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen za Dnevnik Nove TV, da bi dočarao opterećenost pilota protupožarnih aviona, nabrojao da su samo danas iz zraka gasili požar na Dinari, koji je došao iz BiH, pa Dugi Otok, ponovno su oko Omiša bili te da su se nekoliko minuta prije snimanja izjave spustili u bazu u Zemuniku s gašenja velikog požara u Galovcu.

"Jako je intenzivan tempo. Piloti iz cijele eskadrile se mjesec dana konstantno izmjenjuju na poslu i stalno smo u zraku. Svi zrakoplovi, i to ne samo mi nego i tehničari koji moraju stalno raditi neke servise na našim avionima i baš je zadnjih desetak dana intenzivno za raditi", rekao je Došen.

Dodao je da je eskadrila imala puno zahtjevnih sezona u prošlosti, ali da je ovogodišnja u vrhu po zahtjevnosti.

"Nažalost, dosta se brzo i lako šire požari zbog te suhe atmosfere i jakog vjetra koji se pojavljuje redovito. Ne znam što će u budućnosti biti, kako će biti u narednih desetak dana, ali možemo reći da je u vrhu ta sezona današnja", rekao je.

Naveo je da su piloti od početka sezone imali oko 650 sati naleta u gašenju požara, a kad se tome pribroje i sati izviđanja, onda je ukupna brojka oko 800 sati, za što kaže da je dvostruko veća nego prošle godine.

"Mi smo profesionalci koji radimo svoj posao, to je naš posao, dajemo maksimum kako bi zaštitili hrvatske građane i njihovu imovinu i stvarno se trudimo to napraviti najbolje što znamo i umijemo", zaključio je Došen.

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milan došen kanader požar u omišu požari

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