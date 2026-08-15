DORH objavio detalje katastrofalnog požara u Dalmaciji

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko -dalmatinske uz nazočnost inspektora za zaštitu od požara i eksplozija, 14. kolovoza 2026. provela očevid na mjestu nastanka požara na području Lokve Rogoznice, kao i na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića, priopćio je DORH.

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Iz provedenih radnji zasad proizlazi da je do požara došlo 13. kolovoza 2026. oko 20,00 sati u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice koji se potom, nošen vjetrom, proširio do grada Omiša u perimetru od oko 23 km dužine te 1,5 km širine kojom prilikom je opožareno oko 1000 ha.

U požaru je smrtno stradala jedna osoba, 38 osoba je ozlijeđeno, od kojih je 10 osoba smješteno u bolnicama zbog teško ugroženog zdravstvenog stanja, a izgorio je i veći broj kuća te drugih objekata, kao i veći broj osobnih vozila.

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice naložila je obdukciju mrtvog tijela i DNK analizu istog radi utvrđenja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe. Također je naložila i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na čitavom području požara, snimanje čitavog opožarenog područja i fotografiranje uništenih objekata i vozila te obavljanje drugih potrebnih radnji.

U nazočnosti kemijsko-fizikalnih vještaka Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba,15. kolovoza 2026. nastavljen je očevid na mjestu nastanka požara radi utvrđivanja uzroka nastanka istog, kojom prilikom su uzeti odgovarajući materijalni uzorci.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u suradnji s nadležnim službama Policijske uprave splitsko-dalmatinske nastavlja provoditi daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđenja svih okolnosti ovog događaja. U tom cilju naložit će potrebna vještačenja i provesti druge potrebne radnje, navode u priopćenju.