Obračun s pritiscima
Ariana Grande se nakon turneje povlači iz javnosti: "Dosta joj je komentara o izgledu"
Američka pjevačica i glumica Ariana Grande nakon završetka aktualne turneje privremeno će se povući iz javnog života. Razlog su, kako je poručio njezin glasnogovornik, godine neprestanih komentara i nagađanja o njezinu izgledu i zdravstvenom stanju.
U priopćenju se navodi da se Grande veseli završetku turneje te da će potom uzeti "zasluženi odmor od javnih nastupa i pojavljivanja", nakon što je godinama bila izložena, kako ističu, "beskrajnom i kontinuiranom javnom propitivanju".
Odluka dolazi svega nekoliko dana nakon objave njezina osmog studijskog albuma Petal i spota za naslovnu pjesmu, koji je izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama, piše BBC.
Novi spot progovara o pritiscima slave
U videospotu Grande glumi mladu zvijezdu koja pokušava zadovoljiti skupinu producenata i lovaca na talente, neprestano mijenjajući izgled i identitet. Svaka njezina verzija nailazi na nove kritike – od zahtjeva da smršavi do komentara kako više nije "ona stara".
Spot završava simboličnim obračunom s kritičarima, što mnogi tumače kao jasnu poruku o pritiscima kojima je godinama izložena.
Pjevačica je ranije otkrila da je album nastao iz osjećaja "nefiltriranog bijesa", a brojne pjesme govore upravo o teretu slave, očekivanjima javnosti i neprestanim kritikama.
Komentari o izgledu ponovno preplavili društvene mreže
Unatoč poruci albuma, najveću pozornost ponovno je privukao izgled 32-godišnje zvijezde. Društvene mreže tijekom vikenda preplavili su komentari i fotografije na kojima korisnici raspravljaju o njezinoj tjelesnoj težini.
Dok dio javnosti tvrdi da komentari proizlaze iz zabrinutosti za njezino zdravlje, drugi upozoravaju da nitko nema pravo procjenjivati nečiji izgled.
Obožavatelji su joj pružili podršku pokretanjem oznake #WeLoveYouAriana, poručujući da je vrijeme da se prestane komentirati tuđe tijelo.
Već godinama upozorava da se ne komentiraju tuđa tijela
Ovo nije prvi put da Ariana Grande javno govori o toj temi. Još 2023. godine objavila je video u kojem je zamolila ljude da prestanu komentirati njezin izgled.
Tada je istaknula kako postoje različiti načini da osoba izgleda zdravo te upozorila da ljudi nikada ne mogu znati kroz što netko prolazi.
Otkrila je i da je razdoblje u kojem su mnogi tvrdili da izgleda "najzdravije" zapravo bilo jedno od najtežih u njezinu životu. U to je vrijeme uzimala antidepresive, loše se hranila i konzumirala alkohol, zbog čega je, kako je rekla, bila u najlošijem zdravstvenom stanju.
"Zdravo može izgledati na različite načine", poručila je tada svojim pratiteljima.
Više od 15 godina pod povećalom javnosti
Grande je u središtu pozornosti još od tinejdžerskih dana, kada je glumila u popularnim Nickelodeonovim serijama Victorious i Sam & Cat. Tijekom glazbene karijere ostvarila je niz svjetskih hitova, osvojila tri nagrade Grammy te zaradila nominaciju za Oscara za ulogu u filmu Wicked.
No, iza uspješne karijere krije se i niz teških životnih iskustava.
Godine 2017. nakon njezina koncerta u Manchesteru dogodio se teroristički napad u kojem su poginule 22 osobe. Kasnije je otvoreno govorila o posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP-u), depresiji i opsesivno-kompulzivnom poremećaju (OKP), kao i o velikoj boli nakon smrti bivšeg partnera, repera Maca Millera.
Posljednjih godina njezin privatni život također je često bio tema medija, od ljubavnih veza i razvoda do novih partnerstava.
Posvetila se mentalnom zdravlju
Ovoga ljeta Ariana Grande pokrenula je zakladu Brighter Days Ahead Foundation, usmjerenu na promicanje mentalnog zdravlja i pružanje podrške izvođačima, članovima turneje i drugim djelatnicima glazbene industrije.
Glazbeni kritičari smatraju da je njezina odluka o povlačenju iz javnosti razumljiva nakon godina života pod povećalom medija i društvenih mreža.
Sama Grande još je prije nekoliko godina uputila poruku koja danas ponovno odjekuje.
"Voljela bih da budemo nježniji jedni prema drugima i da se osjećamo manje slobodnima komentirati tuđa tijela, bez obzira na to mislimo li da imamo dobre namjere", poručila je pjevačica.
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