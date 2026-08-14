Kovačević: Putin ne želi priznati da je Rusija izgubila rat

"S jedne strane je interes Ukrajine da brodski promet u Crnom moru funkcionira i da Ukrajina može izvoziti hranu i drugo što izvozi. A s druge strane je ta ponuda bazirana na osjećaju Ukrajine da je do te mjere ugrozila ruske položaje u Crnom moru, osobito Krim, da očekuje pozitivan ruski odgovor", rekao je.