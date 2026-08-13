Analitičar o sporazumu Saudijske Arabije, Turske i Pakistana: Uskoro bi se mogle pridružiti još dvije države

"Turska je pak na tom području, ali i u čitavom svijetu, slovi kao država koja ima razvijenu vojnu industriju, država koja je napravila neviđeni tehnološki iskorak. Saudijska Arabija nosi ogroman značaj kada su u pitanju prirodni resursi, ali prije svega predstavlja središte muslimanskog svijeta: Meka i Medina. A Pakistan je jedina muslimanska država s nuklearnim kapacitetom. Kada spojimo to sve - nuklearni kapacitet, duhovno središte i napredna muslimanska zemlja - dobivamo razloge ovog sporazuma."