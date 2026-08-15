Gori i na Dinari
FOTO, VIDEO / Ponovno se razbuktao požar na Dugom otoku
Jak vjetar ponovno je u subotu oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku, koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je Hini vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Hrvatska vatrogasna zajednice izvijestila je da je u subotu u 9:40 sati ŽVOC Šibensko-kninske županije preko sustava videonadzora uočio požar otvorenog prostora na području Dinare koji je iz BIH prešao na područje RH.
Hrvatska vatrogasna zajednica
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
20 Objava
14:43
prije 0 min.
Gori na području Galovca
14:41
prije 1 min.
Pula će donirati će 20.000 eura Omišu
Grad Pula donirat će dvadeset tisuća eura Gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu, a u slučaju potrebe, spremni su pružiti i daljnju pomoć, izvijestili su u subotu poslijepodne iz pulske gradske uprave.
"Kao grad koji se i sam suočavao s velikim požarima, u Puli duboko suosjećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom. Naše misli posebno su uz obitelj stradale osobe, ozlijeđene kojima želimo brz i uspješan oporavak, kao i uz sve one koji su u požaru izgubili svoje domove, imovinu i ono što su godinama stvarali", naveli su iz Grada Pule.
Dodaju da u trenucima ovakve tragedije svi moramo pokazati solidarnost.
"Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala", poručili su iz gradske uprave i dodali kako Grad Pula ostaje u kontaktu s Gradom Omišom te će, u skladu s potrebama na terenu i svojim mogućnostima, biti spreman pružiti i druge oblike pomoći.
Osim toga, Grad Pula izražava duboku zahvalnost svim vatrogascima, pripadnicima hitnih službi, civilne zaštite, volonterima i građanima koji su danonoćno na terenu, štite ljudske živote, imovinu i okoliš te nesebično pomažu u borbi protiv požara koji su posljednjih dana pogodili Omiš i druga područja diljem Hrvatske.
14:16
prije 26 min.
Omiška obilaznica zatvorena za promet
Državna cesta D553, odnosno Omiška obilaznica, privremeno je zatvorena za sav promet iz sigurnosnih razloga, s obzirom da je zbog nestanka električne energije onemogućen nadzor tunelom, priopćile su u subotu Hrvatske ceste.
"Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja, oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz centra Dugopolje'', navode Hrvatske ceste.
Odvijanje prometa u tunelima bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavlja visok rizik, napominju iz Hrvatskih cesta, stoga je donesena odluka o zatvaranju dionice do uspostave stabilnog sustava.
''Stručne ekipe su na terenu i intenzivno radimo na utvrđivanju točnog uzroka kvara i prekida napajanja, uzimajući u obzir i požar koji je zahvatio to područje, kako bi se promet normalizirao u najkraćem mogućem roku'', poručili su.
Za to vrijeme, vozila se preusmjeravaju na državnu cestu DC8 koja ide kroz grad Omiš.
13:52
prije 51 min.
Ponovno gori na Dugom otoku
Jak vjetar ponovno je u subotu oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku, koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je Hini vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić.
"Nažalost, dogodilo se ono od čega smo strahovali, uključene su i zračne snage, vatra trenutačno gori na vrhu brda, a gašenje znatno otežava iznimno jak vjetar", kazao je.
Dodao je da je ponovno aktiviran i požar otvorenog prostora na području Galovca. U gašenju sudjeluju 22 vatrogasca i osam vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Sveti Filip i Jakov, DVD-a Sukošan i DVD-a Sveti Mihovil Galovac.
U gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova kander i AirTractor.
13:16
prije 1 h
Plenković: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolici
Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu da će Vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima, nakon što bude poznata šteta nastala u požarima koji su zahvatili površinu od oko tisuću hektara.
Kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, Vlada će donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i ovim drugim manjim mjestima jer to je bio požar koji je išao do Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila'', rekao je Plenković u izjavi medijima u Trsatu nakon svete mise povodom blagdana Velike Gospe.
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12:51
prije 1 h
Potvrdilo Ministarstvo: U omiškom požaru pronađeno tijelo državljanke BiH
Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u subotu su, zbog velikog zanimanja stranih medija za situaciju oko požara, na sastanku s direktorima stranih predstavništava HTZ-a poručili da su nadležne službe pravodobno odgovorile, turisti zbrinuti i da se situacija normalizira.
Istaknuli su to na upit Hine u subotu iz MINTS-a i HTZ-a, dodajući da su sastanak održali online s direktorima HTZ predstavništava na osam tržišta - Njemačka, Austrija, Slovenija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska i UK - te je dogovoreno da će oni danas prema medijima i partnerima na svojim tržištima komunicirati objavu.
U njoj se navodi, kako dodaju, da su u Hrvatskoj uslijed požara "nadležne službe pravodobno odgovorile, a turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti".
"Nakon teške noći i izvanredne situacije uzrokovane velikim požarom na području Omiša i okolice, stanje na terenu postupno se stabilizira. Nadležne službe i institucije i dalje su na terenu, prate situaciju te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i imovine", navode u objavi za strane medije iz MINTS-a i HTZ-a.
Izražavaju i "iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH" te "duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica" požara te da svima koji su stradali ili na bilo koji način pogođeni požarom žele što brži i uspješniji oporavak.
U suradnji s lokalnim vlastima i turističkim sektorom od početka situacije aktivno sudjeluju u pružanju pomoći turistima pogođenim požarom, naglašavajući da su svi turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti, a onima kojima je bilo potrebno osiguran je i odgovarajući smještaj u hotelima na području Splitsko-dalmatinske županije.
Situacija se postupno normalizira
"Situacija se postupno normalizira, a turističke aktivnosti u najvećem dijelu te destinacije odvijaju se nesmetano. Hrvatska ostaje otvorena i spremna dočekati svoje goste, uz kontinuirano praćenje situacije i punu suradnju svih nadležnih službi i turističkog sektora", poručuju u subotu iz MINTS-a i HTZ-a.
Komentiraju i da sigurnost destinacije potvrđuje i pravodobna reakcija nadležnih službi te sposobnost sustava da u slučaju izvanrednog događaja brzo pruži pomoć i zaštiti ljude, pa stoga posebnu zahvalu izražavaju vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, lokalnim vlastima, turističkom sektoru i svima koji ulažu nadljudske napore u zaštiti ljudi, domova i imovine.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina dan ranije, u petak, nakon sastanka Stožera civilne zaštite u Omišu, objavio je na svom profilu na društvenim mrežama da je do sada u suradnji s HTZ-om ("Croatia Full of Life") osigurano oko 200 soba za turiste s požarom obuhvaćenog područja.
U objavio je ponovio rečeno na sjednici Stožera da je na tom području tada bilo oko 12 tisuća turista, te da Ministarstvo turizma i sporta u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova pruža svu potrebnu pomoć, uključujući i smještaj za strane turiste, povratak u njihove zemlje i komunikaciju s diplomatskim predstavništvima.
12:08
prije 2 h
Novi požar
Dana 14. kolovoza u 9:40 sati ŽVOC Šibensko-kninske županije preko sustava videonadzora uočio je požar otvorenog prostora na području Dinare koji je iz BiH prešao na područje Hrvatske.
Dosad u gašenju požara sudjeluje ukupno 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz IVP-a Šibenik, JVP-a Knin te DVD-ova Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Županijski vatrogasni zapovjednik prisutan je na požarištu.
Danas u 10 sati angažirano je 26 pripadnika NOS PP voda Hrvatske kopnene vojske koji će se pridružiti vatrogasnim snagama na terenu.
Angažirana su i dva protupožarna zrakoplova CL-415, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
10:56
prije 3 h
KBC Sestre milosrdnice: Stanje troje stradalih u požaru nepromijenjeno
Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan kada su zaprimljeni, izvijestili su u subotu iz tog KBC-a.
Dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata, te nisu utvrđene dodatne ozljede osim opeklina.
Pacijenti su i dalje smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, stoji u priopćenju.
10:51
prije 3 h
Objavljene dramatične snimke
10:46
prije 3 h
Dio građana Omiša bez struje
Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić u razgovoru s našom Hanan Nanić rekao je da je, prema stanju od jučer, oko tisuću ljudi, odnosno 300 kućanstava, ostalo bez struje.
"Mislim da će to do sutra biti riješeno", rekao je Močić.
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