Što se događa ako se nakon posljednjeg kupanja u moru ne istuširate?

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Mnogi od nas vole osjećaj morske soli na koži nakon izlaska iz mora, no stručnjaci upozoravaju da nekoliko minuta ispiranja običnom vodom može biti korisna ljetna navika. Evo što se može dogoditi ako sol, pijesak i ostaci iz mora ostanu na koži i kosi satima.

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Jedan od najljepših ljetnih osjećaja je izaći iz mora i pustiti da vas osuši sunce. Nakon posljednjeg kupanja mnogi ne pomišljaju na tuširanje, pogotovo ako planiraju uskoro ponovno u more.

Ipak, morska voda na koži ne ostavlja samo sol. Tu mogu završiti i pijesak, sitni ostaci algi i drugi organizmi iz mora. U kombinaciji sa suncem, vjetrom i visokim temperaturama, sve to kod osjetljivijih osoba može pridonijeti suhoći, zatezanju i iritaciji kože, piše Nova.rs.

Sol može isušiti kožu

Kada morska voda ispari s kože, kristali soli ostaju na njezinoj površini. Kod osoba sa suhom ili osjetljivom kožom to može pojačati osjećaj zatezanja i isušivanja.

Nakon nekoliko sati provedenih na plaži mogu se pojaviti hrapavost, perutanje ili neugodan osjećaj zategnutosti, osobito ako je koža istodobno izložena suncu i vjetru.

Ako imate male ogrebotine, ranice ili iritacije nakon brijanja i depilacije, sol može dodatno izazvati peckanje.

Kratko ispiranje čistom vodom može pomoći ukloniti višak soli i smanjiti neugodan osjećaj na koži.

Na koži ne ostaje samo morska sol

Morska voda nije sterilna. Tijekom kupanja na kožu mogu dospjeti sitni ostaci algi, planktona i drugih mikroorganizama.

U većini slučajeva to neće izazvati nikakve probleme. Ipak, kod osjetljivijih osoba može se pojaviti crvenilo, svrbež ili osip, osobito nakon kupanja u vodi s povećanom koncentracijom određenih algi ili drugih organizama.

Zato tuširanje nakon posljednjeg kupanja nije korisno samo zbog soli – njime se uklanjaju i ostaci koji su se tijekom dana zadržali na tijelu.

Mokar kupaći kostim također može iritirati kožu

Sol i morska voda ostaju i u tkanini kupaćeg kostima. Ako ga dugo nosite, koža je istodobno izložena vlazi, soli, toplini i trenju.

Iritacija se posebno može pojaviti na pregibima i mjestima na kojima kupaći čvrsto prianja uz kožu.

Zbog toga je nakon posljednjeg ulaska u more dobro skinuti mokri kupaći kostim i isprati tijelo čistom vodom.

Morska sol ne štedi ni kosu

Iako mnogima lagano valovita kosa nakon dana na plaži izgleda odlično, sol može isušiti vlasi. Kosa može postati grublja, lakše se zapetljavati i biti sklonija pucanju.

Problem može biti izraženiji kod suhe, oštećene, obojene ili kemijski tretirane kose, osobito kada se djelovanje soli kombinira s jakim suncem i vjetrom.

Ne treba zaboraviti ni vlasište. Kod nekih ljudi sol može uzrokovati dodatnu suhoću, svrbež ili osjećaj zatezanja.

Treba li se tuširati nakon svakog kupanja?

Ako se tijekom dana više puta kupate u moru, ne morate nakon svakog izlaska koristiti gel za tuširanje i šampon. Prečesto pranje sredstvima za čišćenje može dodatno isušiti kožu.

Obično je dovoljno kratko ispiranje običnom vodom kako biste uklonili višak soli, pijesak i druge ostatke.

Nakon posljednjeg kupanja u danu možete se temeljitije istuširati. Nakon toga na još blago vlažnu kožu nanesite hidratantni losion ili kremu, a kosu dobro isperite. Ako je posebno suha, možete koristiti regenerator ili hidratantnu njegu.

Ako se nakon kupanja pojave izraženo crvenilo, jak svrbež, osip, oticanje ili drugi neuobičajeni simptomi koji ne prolaze, nemojte automatski pretpostaviti da je uzrok samo morska sol.

Morska sol mnogima je jedan od simbola ljeta i odmora. No nakon posljednjeg kupanja u danu nekoliko minuta pod tušem jednostavan je način da s kože i kose isperete ono što je more ostavilo za sobom.