Slavnom bendu zabranili ulazak u Singapur zbog podrške Palestini: "Nadrealno iskustvo"

Neva Zganec/PIXSELL

Britanski sastav Massive Attack oglasio se nakon što su članovi benda dobili zabranu ponovnog ulaska u Singapur zbog isticanja palestinske zastave tijekom koncerta. Glazbenici su cijeli slučaj opisali kao "nadrealno iskustvo", poručivši da su ponosni što su zajedno s publikom izrazili solidarnost s Palestincima.

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Incident se dogodio 29. srpnja tijekom nastupa u dvorani Star Theatre, kada su članovi benda Robert "3D" Del Naja i Grant "Daddy G" Marshall na pozornici razvili palestinsku zastavu. U Singapuru je javno isticanje stranih državnih zastava i političkih simbola bez posebne dozvole zabranjeno.

"Policija nas je ispitivala i oduzela putovnice"

U objavi na Instagramu Massive Attack tvrdi da su nakon koncerta svi članovi benda privedeni na ispitivanje, prenosi Guardian.

"Nakon nastupa policija nas je zadržala, odvojeno ispitivala, pojedinim članovima pretražene su hotelske sobe, a privremeno su im oduzete i putovnice", naveli su.

Dodali su kako nisu očekivali da bi samo isticanje zastave države koju priznaje većina članica Ujedinjenih naroda moglo predstavljati kršenje zakona.

Prema njihovim riječima, publika je prije i nakon koncerta spontano uzvikivala "Free Palestine", unatoč mogućim pravnim posljedicama.

"Na to iskustvo danas gledamo s ponosom. Zajedno s našim obožavateljima u Singapuru izrazili smo solidarnost s palestinskim narodom. Njihova hrabrost zaslužuje poštovanje", poručio je bend.

Singapurske vlasti izdale upozorenje i zabranu ulaska

Singapurska policija i Agencija za razvoj informacijskih i medijskih tehnologija objavile su da su protiv dvojice članova benda provele istragu zbog javne potpore političkom cilju i isticanja strane državne zastave.

Nakon konzultacija s državnim odvjetništvom izdana su im službena upozorenja zbog navodnog kršenja Zakona o isticanju stranih državnih simbola i Zakona o javnom redu.

Vlasti su istodobno odlučile da Del Naja i Marshall više neće moći ući u Singapur, a budući zahtjevi za njihove nastupe u toj zemlji neće biti odobreni.

Vlasti: Ne želimo uvoz stranih političkih sukoba

Singapurske vlasti poručile su kako ozbiljno shvaćaju postupke koji bi mogli narušiti rasnu i vjersku harmoniju u zemlji te pozvale građane i strane državljane da ne prenose strane političke sukobe u Singapur.

Massive Attack u svojoj je objavi odgovorio kako je cijeli slučaj podsjetnik na važnost zaštite ljudskih prava i slobode izražavanja, ističući da su, prema njihovu mišljenju, mirni prosvjedi i u drugim državama sve češće predmet kaznenog progona.

Na kraju priopćenja bend je zahvalio publici u Singapuru na gostoprimstvu te izrazio nadu da će vlasti u budućnosti omogućiti građanima slobodnije izražavanje političkih stavova bez straha od kaznenog progona.