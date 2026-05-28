NOVA ESKALACIJA

Amerika opet napala Iran

Hina
28. svi. 2026. 06:24
CENTCOM
Američka vojska ponovno je napala Iran ciljajući mjesta za koje američki dužnosnici vjeruju da predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu, rekao je u četvrtak rano ujutro američki dužnosnik za Reuters.

Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je da je američka vojska također presrela i oborila više iranskih dronova, koji su predstavljali sličnu prijetnju.

Američki vojni napadi, o kojima ranije nije bilo izvješća, dogodili su se tijekom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energije.

 Američki predsjednik Donald Trump ranije je u srijedu odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati brodarstvom kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren.

SAD su posljednji put izvele, kako ih nazivaju, obrambene udare protiv Irana u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja između dviju zemalja. Među američkim ciljevima bili su brodovi koji su pokušavali postaviti mine i mjesta za lansiranje raketa. To je od Amerikanaca procijenjeno kao prijetnja njihovim snagama.

