Modžtaba Hamenei

Iranski mediji: Vrhovni vođa je izdao nove direktive za nastavak operacija

10. svi. 2026. 14:58
Iranska državna televizija u nedjelju je objavila da se načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi sastao s vrhovnim vođom Modžtabom Hameneijem, koji se nije pojavio u javnosti od svog imenovanja u ožujku.

Modžtaba Hamenei izdao je „nove direktive i smjernice za nastavak operacija usmjerenih na suprotstavljanje neprijatelju”, prenijela je državna televizija, ne navodeći precizno kada je sastanak održan.

Vrhovni vođa, navodno ranjen u zračnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamenei, od svog je imenovanja isključivo objavljivao pisana priopćenja, piše agencija France Presse. 

