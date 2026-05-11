"manji autoritet od oca"

Netanyahu: Vjerujem da je iranski vrhovni vođa živ, skriva se u nekom bunkeru

11. svi. 2026. 20:15
Netanyahu kaže da vjeruje kako je Modžtaba Hamenei živ, ali da ima manji autoritet od prethodnika.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje kako je iranski vrhovni vođa Modžtaba Khamenei živ, unatoč činjenici da se nije pojavio u javnosti niti se oglašavao otkako je početkom ožujka imenovan nasljednikom svog ubijenog oca, piše Times of Israel.

Upitan za mišljenje o fizičkom stanju i operativnom utjecaju mlađeg Khameneija tijekom intervjua za CBS-ovu emisiju „60 Minutes”, Netanyahu je rekao: „Mislim da je živ. Kakvo mu je stanje, teško je reći, znate? Skriva se u nekom bunkeru ili na nekom tajnom mjestu.”

Premijer Izraela je rekao da Modžtaba „pokušava učvrstiti svoj autoritet”, ali procjenjuje da je taj autoritet manji od onoga koji je imao njegov prethodnik Ali Khamenei.

