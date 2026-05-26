Teolog: Poruka Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj je da malo više pogleda kako žive ljudi danas
Teolog Mario Trifunović gostovao je u N1 studiju uživo s našom Ninom Kljenak te je komentirao objavljivanje prve enciklike pape Lava XIV., koju je poglavar Katoličke Crkve osobno predstavio - što je bez presedana u papinskoj tradiciji.
Govoreći o prvoj enciklici Lava XIV. koju je Papa osobno predstavio u Vatikanu, teolog Mario Trifunović ističe kako ovo nije bila obična tiskovna konferencija, već je Papa htio posebno istaknuti važnost tematike umjetne inteligencije. Na predstavljanju enciklike bili su, uz novinare, i teolozi, kardinali, ali i direktori tehnoloških kompanija. Trifunović kaže kako je sam Papa tijekom predstavljanja: "Nekoliko puta naglasio svoje ključne misli iz enciklike, a još jedna zanimljivost je to što je na konferenciji bio i šef firme Anthropic Christopher Olah. Olah, to im je zajedničko, stoji isto tako u sukobu s Trumpovom vladom, zato što odbija davati modele svoje umjetne inteligencije američkoj administraciji za vojnu upotrebu i praćenje stanovništva. Znamo da su to itekako već Trump i njegova administracija koristili u progonu migranata."
Trifunović tumači kako je glavna poruka enciklike da umjetna inteligencija mora služiti čovjeku, a ne obrnuto: "Papa nije protiv tehnologije, ni protiv umjetne inteligencije. Naprotiv, on ističe potrebu da se koristi tehnologija, ali za opće dobro. On je protiv toga da tehnološke korporacije kroje našu sudbinu, jer oni nemaju pravo na to."
Dalje tumači Papinu misao kako tehnologija nije ni dobra ni zla sama po sebi, već umjetna inteligencija dobiva lice onih koji je stvaraju: "Papa je imao jednu jako lijepu misao koju je istaknuo u enciklici, on primjećuje da se umjetna inteligencija ne izgrađuje, već uzgaja."
Procesi tog treniranja umjetne inteligencije znamo da su vrlo netransparentni, a tu je ključna ta kritika, ističe Trifunović, premda Papa u dokumentu jasno daje do znanja da umjetna inteligencija može biti vrijedna pomoć, ali ona može biti i prijetnja i demokraciji i slobodi. On piše protiv iskorištavanja podataka, to čak i tumači kao nove oblike trgovine ljudima, kaže.
Rasprava o temama Katoličke Crkve u Hrvatskoj i digitalnosti
Upitan zašto tako rijetko, barem u Hrvatskoj, se progovara o ovim temama, Trifunović kaže da se Crkva u Hrvatskoj bavi onim vječno istim temama domoljublja i obitelji, demografije, to je uvijek isto.
"I ne postoji, možda je to sad malo jako rečeno, ali rekao bih da kod jednog dijela kao da ne postoji pogled na realnost, na stvarni svijet, s čim se suočavamo danas. Znači Vatikan uzima jedno pitanje, a nije to sad samo sada, znači to je već neko vrijeme u kojem Vatikan traži dijalog i razgovor s ključnim osobama po pitanju digitalnosti i umjetne inteligencije - tog kod nas nema zato što možda je to isto jedan razlog, da algoritmi uvijek gone one priče koje polariziraju. Pa sad, je li baš to uvijek namjerno, neću i ne želim generalizirati, ali dok god će ljudi ostati u crkvenim klupama, onda se može koristiti upravo tim temama da ih se nekako zadovolji i da im se pokaže: evo, mi smo na pravoj strani, mi ističemo prave teme."
"I Mate Uzinić, riječki nadbiskup, je ovih dana rekao, sad da se samo da povežem na pitanje domoljublja, da ta sintagma 'Hrvat-katolik', da ona nema smisla, da je to neevanđeoski. I tu bih ja isto tako stavio naglasak na to, a to sve češće se čuje kod nas u Crkvi, 'Hrvat-katolik', i uvijek samo identiteti, podjele, kao da to najbolje funkcionira, a u stvari je daleko od stvarnosti nas ljudi, vjernika, a ne samo vjernika, nego i svih ostalih ljudi koji nisu vjernici."
"Tako da bi možda bila poruka Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj da malo više pogleda kako žive ljudi danas, kako im je, kako rade, mogu li preživjeti, a onda i naravno ovo što nas se sve tiče, a to jest digitalnost, umjetna inteligencija, koristimo je svaki dan i mislim da bi trebali staviti veći fokus i naglasak na takve teme", kaže.
"A na kraju krajeva, mislim da određeni dio klera u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj voli itekako još govoriti o seksualnosti, a papa Lav je nedavno na press konferenciji, kad su ga upitali o njemačkim biskupima i blagoslovu istospolnih zajednica, onda je stavio naglasak na to da nije više u fokusu pitanje seksualnosti, imamo druge stvari koje su stvarno sada u fokusu, a mislim da se ovo tiče nas i cijelog čovječanstva na kraju krajeva", zaključuje Trifunović.
