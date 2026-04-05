Automobil se zaletio u gomilu u SAD-u, 15 osoba ozlijeđeno

Najmanje 15 ljudi je ozlijeđeno, neki od njih teže, nakon što se automobil zaletio u gomilu u gradu New Iberia u američkoj saveznoj državi Louisiana, gdje se trebala održati proslava laoške Nove godine.
Osumnjičeni se nalazi u pritvoru, a istraga je u tijeku, rekla je glasnogovornica ureda šerifa Rebecca Melancon, nakon incidenta koji se dogodio u blizini proslave laoške Nove godine. Nije još poznato je li navedeni incident bio namjerno izveden.
Hitna pomoć prevezla je 13 osoba u bolnicu, a još dvije osobe su prevezene helikopterom, napisala je na X-u.
Organizatori novogodišnje proslave objavili su na Facebooku da otkazuju sve koncerte koji su se trebali održati u subotu navečer, kao i prodaju alkoholnih pića.
''Duboko smo ožalošćeni viješću o incidentu u blizini festivalskog prostora“, poručili su na društvenoj mreži. ''Molimo se za žrtve i njihove obitelji u ovom teškom trenutku'', dodali su.
Trodnevni festival održavao se svake godine na uskršnji vikend, sastojao se od glazbenih svirki, parada i ostalih aktivnosti kojima se slavila laoška Nova godina.
