CIA i komandosi spasili nestalog pilota, bilo je borbi. Trump: Imamo ga!

Američki vladin dužnosnik rekao je za Al Jazeeru da je drugi član posade iz srušenog F-15E zrakoplova spašen nakon “žestoke razmjene vatre”. Znamo da su izvedeni napadi u gradu Dehdasht u okrugu Kohgiluyeh, gdje je zrakoplov srušen prije dva dana, te da su ondje poginule najmanje četiri osobe, a jedna je ranjena. Kasnije su se pojavila izvješća da je broj poginulih još veći.