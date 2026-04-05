srušeni američki f-15 u iranu
CIA i komandosi spasili nestalog pilota, bilo je borbi. Trump: Imamo ga!
Sjedinjene Američke Države spasile su jednog člana posade iza neprijateljskih linija, nakon što je Iran oborio američki borbeni zrakoplov F-15, priopćila je u nedjelju Bijela kuća, a oglasio se i predsjednik Donald Trump.
Američki vladin dužnosnik rekao je za Al Jazeeru da je drugi član posade iz srušenog F-15E zrakoplova spašen nakon “žestoke razmjene vatre”. Znamo da su izvedeni napadi u gradu Dehdasht u okrugu Kohgiluyeh, gdje je zrakoplov srušen prije dva dana, te da su ondje poginule najmanje četiri osobe, a jedna je ranjena. Kasnije su se pojavila izvješća da je broj poginulih još veći.
U početku su i iranske vlasti tragale za njim, čak su u posljednjih nekoliko dana pozvale civile da sudjeluju u potrazi, nudeći nagradu onome tko ga pronađe.
Trump potvrđuje spašavanje nestalog američkog časnika
Američki predsjednik potvrdio je spašavanje časnika objavom u kojoj piše: "IMAMO GA! Moji sugrađani Amerikanci, tijekom posljednjih nekoliko sati američka vojska izvela je jednu od najsmjelijih operacija traganja i spašavanja u povijesti SAD-a, za jednog od naših nevjerojatnih članova posade, koji je ujedno i vrlo cijenjeni pukovnik, i s velikim zadovoljstvom vam mogu reći da je sada SIGURAN I NA SIGURNOM!” napisao je.
Trump je rekao da je američka vojska “24 sata dnevno” pratila lokaciju časnika za naoružanje, koji je pukovnik, te “marljivo planirala njegovo spašavanje”.
Američka vojska poslala je “desetke zrakoplova, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, kako bi ga izvukla”, rekao je Trump. “Zadobio je ozljede, ali bit će sasvim dobro.”
Trump je dodao: “Činjenica da smo uspjeli izvesti obje ove operacije bez ijednog poginulog ili čak ranjenog Amerikanca samo još jednom dokazuje da smo postigli potpunu zračnu dominaciju i nadmoć nad iranskim nebom.”
Drugi član posade već je bio spašen, a ovaj se, piše Al Jazeera, skrivao na tlu. Rečeno im je da su stotine pripadnika specijalnih snaga bile uključene u ovu operaciju spašavanja. Kako je predsjednik rekao, zrakoplovi su – uz stalno praćenje njegove lokacije – ušli na iranski teritorij, spasili ga i izvukli iz zemlje, te je sada na sigurnom.
Nema potvrde iranskih vlasti o američkoj operaciji spašavanja
Još nema potvrde o spašavanju drugog američkog zrakoplovca iz Irana.
No, tijekom noći stizala su izvješća o sukobima i nekoliko zračnih napada u gradu Dehdasht.
Dakle, operacija je bila u tijeku tijekom noći. Još uvijek ne znamo imaju li iranske vlasti jasniju sliku o tome kako je operacija izvedena i koliko je još ljudi poginulo, piše Al Jazeera, jer se sada pojavljuju izvješća da je broj poginulih vjerojatno veći od četiri.
Axios: "Aktivirana je CIA, došlo je do obračuna s izraelskim snagama"
Spašeni član posade je, piše Axios, časnik za sustav naoružanja, a ozlijeđen je nakon što se katapultirao iz zrakoplova u petak, ali je i nakon toga još uvijek mogao hodati i izbjegavao je hvatanje u planinama više od jednog dana, rekao je jedan od dužnosnika.
Jedan dužnosnik rekao je da je subotnju operaciju provela specijalizirana jedinica komandosa s velikom količinom zračne podrške, da su američke snage ispalile baraž snažne vatre i da su sve snage sada izvan Irana.
Prema dva izvora, pilot F-15 i časnik za sustav naoružanja uspostavili su kontakt putem svojih komunikacijskih sustava nakon što su se katapultirali u petak.
Pilot je spašen nekoliko sati nakon što je zrakoplov oboren. Tijekom te spasilačke operacije, Iran je udario američki helikopter Blackhawk, ranivši članove posade, ali je helikopter uspio nastaviti let.
Trebalo je više od jednog dana da se locira i spasi časnik sustava naoružanja.
Visoki dužnosnik administracije rekao je za Axios da je prije lociranja časnika sustava naoružanja, CIA pokrenula kampanju obmane šireći vijest unutar Irana da su ga američke snage već pronašle i da pokušavaju evakuaciju kopnom.
