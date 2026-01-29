Automobilom se zabio u sinagogu u New Yorku, oglasio se Mamdani

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da se uhićen muškarac "namjerno i više puta zabio automobilom u zgradu". Mamdani, koji je rekao da je posjetio mjesto događaja nakon incidenta, opisao je u objavi na društvenim mrežama čin kao "zastrašujuć" i "duboko alarmantan".