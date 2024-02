Avdagić: Izlazak SAD-a ne bi bio kraj NATO-a, tek tada bi on postao važan i moćan

Podijeli :

Analitičar Denis Avdagić komentirao je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović situaciju u Gazi. Osvrnuo se i na izjave Donalda Trumpa koji je na svoj osebujan način ponovno zaprijetio zemljama članicama NATO-a koje nisu ispunile dogovor o izdvajanju dva posto BDP-a za obranu, a govorio je i ratu Rusije i Ukrajine kojemu, kaže, ne nazire kraj.

Govoreći u situaciji u Gazi, Avdagić kaže da se radi o humanitarnoj katastrofi. “Ovo što gledamo odavno je prestalo biti bitka za izraelsku sigurnost, ovo je bitka za spašavanje Netanyahua. On mora ovaj, takoreći rat, provoditi dok ne bude siguran ili da je uspio ili da je iščeznula politička prijetnja njemu. To je praktički nemoguće, ali on je čovjek koji je dugo u politici, nema tih poluga koje neće povući kad je u pitanju njegov opstanak. Mislim da su manje-više svi svjesni da bi njegov silazak s vlasti značio ozbiljan sudski progon i on neće sati. Mora napraviti nešto što će zaista zgroziti međunarodnu javnost. Kad se ovakve stvari događaju, one nakon nekog vremena prirodno silaze s naslovnica. Vidjeli smo kako je i Ukrajina pala s naslovnica jer se pojavio Izrael, jer su pažnju privukle izajve Trumpa i situacija u SAD-u”, govori.

On podsjeća i kako ni međunarodni sud nije uspio zaustaviti Izrael.

“I prosvjedi diljem Europe se danas ne događaju. Ta pozornost kada padne, mora se nešto drastično dogoditi da bi se ona vratila. I oni će paziti da bude to manje žrtava, kao da ih nije već dovoljno, da se ona ne vrati”, govori analitičar.

Dodaje kako situaciju u Gazi treba gledati s humane strane. “Tim ljudima su domovi, gradovi, nestali, ruševine su”, kaže.

Avdagić upozorava i kako SAD-u postaje sve teže davti podršku Izraelu jer mlađa populacija u toj zemlji počinje drastično mijenjati pogled na Izrael. “Brutalnost djelovanja u Gazi rezultirala je time da im se drastično mijenja pozicija u SAD-u. Rađa se nova generacija koja će zauzimati mjesta u Kongresu, Senatu, visokim sferama američke vanjske politike i sve ovo što se danas događa će imati reperkusije i za pet i za deset godina.”

Trump i NATO

Trump prijeti zemljama “delikventima”, među njima je i Hrvatska Trump rekao da možda neće štititi saveznike u NATO-u, oglasila se i Bijela kuća

Govoreći o izjavama Donalda Trumpa koje su uzbudile duhove u Europi, Avdagić kaže kako su obvezu ulaganja od dva posto BDP-a za obranu sve članice NATO-a trebale dostići ove godine.

“To nije dostignuto, to nije krenulo od Trumpa. On je to samo počeo simplificirati u medijskoj komunikaciji, on kaže da terbaju platiti. Bitno je da, kada bi i ako bi on zaista htio izaći iz NATO-a, to je prema ugovoru moguće. Osim predsjedničkih, u SAD-u se odvijaju i izbori za Kongres i dijelom za Senat. Recimo da to dobiju ljudi skloni njegovoj politici, a on je nezadovoljan Europljanima jer mu opet nisu dali ono što je tražio i on pokrene izlazak, to se događa tek godinu dana iza najave. U nekom idealnom momentu, sredinom 2026. Ono što je doživio i Barack Obama i Trump je da Europljani nisu baš previše skloni ucjenjivanju. Nezadovoljstvo je bilo posebno izraženo prema Trumpu. Ako misli da može tako funkcionirati u međunarodnim vodama, bojim se da bi moglo doći do lomljenja savezništva. Taj segmen izlaska iz NATO-a je vrlo nerealan. Ali i kad bi došlo do izlaska SAD-a iz NATO-a, ne bi to značilo kraj NATO-a, nego bi tek tada ta organizacija postala važna i moćna. Bila bi oslabljena, ali u tom momentu tek postaje važnija, za europsku sigurnost prije svega. Ostalo bi pitanje Kanade, Velike Britanije, Turske… Kako bi oni reagirali. Neće nitko u Europi reći da je gotovo, stvari tako ne funkcioniraju. Većina čelnika članica EU-a su vrlo ozbiljni ljudi. Kao što postoje brifiranja i strateška promišljanja u SAD-u, postoje i u Europi”, govori Avdagić.

Ukrajina

Avdagić kaže kako se u ovom trenutku ne nazire kraj ni sukobu u Ukrajini.

“Ukrajina ne može odustati, a ne može ni Putin. Gubitak rata ozbiljno bi poljuljao njegov položaj”, govori i dodaje kako on izbore može i namjestiti pa njegov reizbor nije veliki problem, ali bio bi problem da izgubi povjerenje.

“Ovo nije borba za njegov opstanak na vlasti, on smatra da je ovo borba za njegovu povijesnu ulogu”, zaključuje analitičar.

