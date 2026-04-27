Počelo suđenje bivšem albanskom predsjedniku zbog korupcije

U Tirani je u ponedjeljak počelo suđenje zbog navodne korupcije protiv bivšeg albanskog predsjednika Ilira Mete, žestokog protivnika premijera Edija Rame, koji se na sudu pojavio uz još četiri optuženika, uključujući svoju bivšu suprugu, izvijestila je novinarka AFP-a.
Meta (57), koji je uhićen u listopadu 2024. godine i nalazi se u istražnom zatvoru, optužen je za „pasivnu korupciju”, „pranje novca” i „lažno prijavljivanje imovine”, prema posebnom tužiteljstvu za korupciju i organizirani kriminal (SPAK).
Taj veteran albanske politike obnašao je najvažnije političke dužnosti u zemlji. Najstarije optužbe koje mu tužitelji stavljaju na teret datiraju iz razdoblja kada je bio ministar gospodarstva (2010. – 2011.), dok su druge novijeg datuma.
Meta poriče optužbe i tvrdi da su one „isključivo političke”.
Na otvaranju ročišta zatražio je od suda da mediji uživo prenose suđenje.
„Iz poštovanja prema građanima kojima sam predano služio, tražim od Posebnog suda da osigura izravan prijenos cijelog suđenja”, poručio je iz staklenog boksa.
Bilo je to prvo javno pojavljivanje čovjeka koji je bio predsjednik države od 2017. do 2022. godine, godinu i pol nakon njegova uhićenja.
Čitanje optužnice nije bilo moguće jer je ročište prekinuto ubrzo nakon početka zbog nedolaska majke Metine bivše supruge, koja je također optužena.
Sljedeće ročište održat će se 11. svibnja, rekla je sutkinja Etleva Deda.
Metina bivša supruga, 52-godišnja Monika Kryemadhi, nekadašnja zastupnica njegove stranke Sloboda (lijevi centar), optužena je za ista kaznena djela.
Oboje se sumnjiči da su s ostalim osumnjičenicima bili „umiješani u nekoliko kaznenih djela”.
Kryemadhi nije uhićena i brani se sa slobode, ali pod sudskim nadzorom.
Izabran za zastupnika 1992. godine, godinu dana nakon pada komunizma, Ilir Meta bio je i premijer (1999. – 2002.), ministar vanjskih poslova (2009. – 2010.) i predsjednik parlamenta (2013. – 2017.), prije nego što je izabran za predsjednika države, što je uglavnom ceremonijalna dužnost.
Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije jedan je od glavnih uvjeta za pristupanje Albanije Europskoj uniji.
