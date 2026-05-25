Kremlj upozorio tradicionalne saveznike: Izgubit ćete jeftini plin ako odustanete od integracije s Rusijom

Kremlj je u ponedjeljak objavio da bi Armenija mogla izgubiti "vrlo atraktivnu" cijenu koju plaća za ruski plin odustane li od integracije s Rusijom.
Armenija je članica ekonomske unije koju predvodi Rusija i uvelike ovisi o ruskoj energiji, ali posljednjih godina teži dubljim vezama s Europskom unijom, među kojima je i prošlogodišnje donošenje zakona o pokretanju procesa za pristupanje bloku.
"Postoji vrlo, vrlo atraktivna i više nego povlaštena cijena za ruski plin", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o odnosima s Armenijom.
"Ali, naravno, ti uvjeti nisu dostupni sudionicima u drugim integracijskim okvirima. Ondje je struktura cijena potpuno drugačija i temelji se na tržištu."
Armenski ministar vanjskih poslova Ararat Mirzoyan rekao je kako Armenija nema interes prekinuti političke i ekonomske veze s Rusijom.
"Želimo i nastojat ćemo očuvati i produbiti naše uobičajene odnose", citirala je ruska novinska agencija Interfax u ponedjeljak njegovu izjavu novinarima u Erevanu.
Veze između Rusije i Armenije, u kojoj se nalazi nekoliko ruskih vojnih baza, zategnute su otkako je Azerbajdžan u rujnu 2023. prisilno ponovno preuzeo odcijepljenu regiju Gorski Karabah unatoč prisutnosti ruskih mirovnih snaga.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je pitanje cijene plina na sastanku s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom u travnju, rekavši da Erevan plaća 177,50 dolara za 1000 prostornih metara plina iz Rusije koji bi u Europi stajao više od 600 dolara.
