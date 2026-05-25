Sastanak EU MED9 u Splitu. Opara: "Pritisnut" ćemo vlade da se ozbiljnije uhvate u koštac s izazovima

Međuparlamentarni sastanak Odbora za vanjsku politiku EU MED9 održat će se iduća dva dana u Splitu i bit će posvećen brojim izazovima s kojima se susreću zemlje ne samo na Mediteranu već i na kontinentu, rečeno je u ponedjeljak na najavnoj tiskovnoj konferenciji.

Tema sastanka je Maestral promjene: Mediteran kao izvor snage za budućnost Europe.

Hrvatska je u siječnju ove godine prvi put preuzela jednogodišnje predsjedanje skupinom mediteranskih država članica EU MED9, koju uz Hrvatsku čine Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Grčka, Cipar, Portugal i Slovenija.

Predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Andro Krstulović Opara je rekao kako se snažno u središte pozornosti, kako diplomatske tako i političke, stavlja Split kao središte ne samo hrvatskog Jadrana, nego i jedno od važnijih središta na Mediteranu.

Uvjeren je da će mediteranske zemlje EU preko svojih parlamenata "pritisnuti" svoje vlade da se ozbiljnije uhvate u koštac s izazovima koji su pred njima.

"Cilj sastanka je razgovor o sigurnosti, klimatskim promjenama, gospodarstvu i svim izazovima s kojima se susrećemo", kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dodavši kako je to samo jedna od uvertira za jesenski samit EU Med9.

Prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap, koji je također sudjelovao na najavnoj tiskovnoj konferenciji, istaknuo je kako se pitanje održivog razvoja i napretka država temelji na stanju sigurnosti kao procesa.

"Mi najbolje znamo koliko je razvoj Hrvatske vezan s razvojem održivog turizma, odnosno koliko je turizam vezan sa sigurnosti i sigurnosnim preduvjetima.", kazao je.

"Kad pogledamo Mediteran i države s kojima graničimo vidimo da smo suočeni sa brojnim rizicima i izazovima. Od političkih procesa u zemljama sjeverne Afrike, pa sve do Bliskog istoka, do ilegalnih migracija, trgovine drogom i ljudima, organiziranog kriminala", kazao je.

"To su sve izazovi s kojima se suočavamo i o kojima ćemo u dobroj mjeri u ova dva dana razgovarati", najavio je Akrap.

Tijekom sljedeća dva dana sudionici će na panelima razgovarati i o ulozi zapadnog Balkana u osnaživanju stabilnosti suradnje na Mediteranu, sigurnosti, održivosti i otpornosti kao i o geostrateškoj važnosti.