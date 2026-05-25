preko dva promila

U Vinkovcima pijan prijetio TV snimatelju i vrijeđao policajce, kazneno prijavljen

Hina
25. svi. 2026. 15:04
Vukovarsko-srijemska policija kazneno je prijavila 41-godišnjaka koji je u četvrtak u Vinkovicima na kulturnoj manifestaciji prijetio televizijskom snimatelju i pritom omalovažavao policajce zbog čega će odgovarati i prekršajno, izvijestila je policija.

Prema policijskim navodima 41-godišnjak je u četvrtak, 21. svibnja, na kulturnoj manifestaciji i pod utjecajem preko dva promila alkohola na ulici vikao, a potom i prijetio medijskom djelatniku koji je snimao prilog.

Policija je 41-godišnjaka koji ih je pritom vrijeđao i omalovažavao privela u policijsku postaju. Nakon kriminalističkog istraživanja, protiv 41-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava dok će nadležnom sudu biti dostavljen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja, kažu u policiji.

Dodaju i kako se u navedenom slučaju postupalo temeljem Protokola o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, a koji je Ministarstvo unutarnjih poslova RH potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske.

