tvrde lokalni mediji
SAD ima favorita za visokog predstavnika u BiH, Dodik kaže da su otjerali Schmidta
Američka administracija ima spremnog kandidata za novog visokog predstavnika u BiH u slučaju da njihov favorit iz "europske kvote" ne dobije potporu, tvrde u srijedu lokalni mediji dok čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik kaže kako je SAD Christiana Scmidta zapravo prisilio na ostavku.
Dodik, koji boravi u Rusiji i tamo očekuje sastanak s čelnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost Sergejom Šojguom, u intervjuu za entitetski javni servis RS (RTRS) iz Moskve je poslao poruku kako je unaprijed bio upoznat s činjenicom da će Schmidt podnijeti ostavku na dužnost visokog predstavnika što je mnoge u BiH iznenadilo.
Kazao je kako je "u dan i trenutak" znao kada će ta ostavka uslijediti čime je neizravno ustvrdio kako ima dobre veze sa sadašnjom administracijom Donalda Trumpa.
"Rečeno mi je da će se to uraditi na fin način, a ako se (Schmidt) suprotstavi, bit će na crnoj listi", kazao je Dodik koji tvrdi kako je najveći Schmidtov grijeh u očima sadašnje administracije zapravo bilo to što je iskazao simpatije za Trumpovu protukandidatkinju na predsjedničkim izborima 2024. Kamalu Harris.
Sam Schmidt nije izrijekom potvrdio da odlazi iz BiH na američki zahtjev ali je ranije kazao kako to nije njegova volja nego odraz želje da se stvore uvjeti za novi početak angažmana međunarodne zajednice u toj zemlji.
Američka veleposlanica u Ujedinjenim narodima Tammy Bruce je ranije u svibnju tijekom rasprave o stanju u BiH vođene na Vijeću sigurnosti kazala kako SAD cijeni Schmidtov angažman ali želi vidjeti drugačiji pristup međunarodne zajednice pa tako i ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR) koja neće biti intervencionistička nego posrednička ne bi li se tako osiguralo da domaći političari u konačnici preuzmu svoj dio odgovornosti za stanje u zemlji.
SAD ipak podupire izbor novog visokog predstavnika a odluka o tome očekuje se na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) koji će u Sarajevu zasijedati 3. i 4. lipnja.
Pred predstavnicima najutjecajnijih zapadnih država te Turske koja u Upravom odboru PIC-a predstavlja Organizaciju islamske konferencije (OIC), prema informacijama dostupnim do sada, naći će se ime profesionalnog talijanskog diplomata Antonia Zanardi Landija kao kandidata za Schmidtova nasljednika.
No unatoč potpori koju ima iz SAD-a, njegov izbor nije siguran jer su prema njemu sumnjičavi u utjecajnim državama-članicama Europske unije a u tom bi slučaju Talijani zapravo preuzeli praktično sve ključne poluge međunarodne zajednice u BiH jer je trenutačni zapovjednik EUFOR-a talijanski general a Talijan je i na čelu delegacije EU-a u BiH.
Portal Raport.ba u srijedu tvrdi kako su, ne bude li Zanardi Landi izabran, Sjedinjene Države spremne ponuditi svog kandidata iako Amerikanac do sada nikada nije bio visokim predstavnikom a ta je dužnost uvijek bila povjeravana nekome iz europskih država.
Alternativni američki prijedlog navodno je William Ruger, osoba iz kruga Trumpovih lojalista koji je trenutačno zamjenik direktora Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija (Deputy Director of National Intelligence for Mission Integration) u okviru Ureda direktora nacionalne obavještajne službe SAD-a (ODNI) čija je ravnateljica Tulsi Glbbard najavila ostavku nakon niza skandala koji su potresli tu agenciju pod njenim vodstvom.
Rugerov sadašnji posao nema nikakve veze s BiH niti Balkanom.
