SAD ima favorita za visokog predstavnika u BiH, Dodik kaže da su otjerali Schmidta

Američka veleposlanica u Ujedinjenim narodima Tammy Bruce je ranije u svibnju tijekom rasprave o stanju u BiH vođene na Vijeću sigurnosti kazala kako SAD cijeni Schmidtov angažman ali želi vidjeti drugačiji pristup međunarodne zajednice pa tako i ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR) koja neće biti intervencionistička nego posrednička ne bi li se tako osiguralo da domaći političari u konačnici preuzmu svoj dio odgovornosti za stanje u zemlji.