"PODJELE NISU POTREBNE"

SDSS protiv Thompsona u Vukovaru: Ovo je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću

Hina
27. svi. 2026. 16:29
Nekoliko desetaka tisuća ljudi na Thompsonovom koncertu
U povodu najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru krajem kolovoza, u srijedu se oglasio vukovarski SDSS te izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu.

"Smatramo da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima. Vukovar je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću, u kojem je neophodno kontinuirano raditi na smirivanju tenzija, međusobnom poštovanju i izgradnji povjerenja među građanima", navodi u priopćenju predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.

Dodaje kako u trenutku kada su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, održavanje takvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podjele i negativno uticati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru.

"Zbog svega navedenog, predlažemo organizatorima i nadležnim institucijama da još jednom razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta, te da donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara. Vjerujemo da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, promoviraju toleranciju i doprinose stvaranju atmosfere međusobnog uvažavanja, a ne dodatnih podjela i tenzija", poručili su iz SDSS-a.

