Rekordna potrošnja Nijemaca na odmorima: "Grčka i Španjolska znatno skuplje od Hrvatske"

Što se tiče omiljenih turističkih destinacija, Njemačka je za Nijemce i dalje uvjerljivo broj 1. U 2025. je, po podacima Tourismusanalyse, odredište svakog trećeg putovanje (35%) bila neka od omiljenih regija u Saveznoj Republici. Slično se očekuje i u tekućoj godini. Oko 2/3 ispitanika za Analizu turizma je reklo da u ovoj godini planira najmanje jedno turističko putovanje. Svaki četvrti ispitanik (25%) će posjetiti neku lokaciju u Njemačkoj, a 42% njemačkih turista planira se tijekom 2026. odmarati u nekoj od drugih europskih zemalja – najviše ispitanika želi u Španjolsku (9%), Italiju (7%), Skandinaviju (5%), Tursku (4%), Grčku (3%), Francusku (3%), Austriju (2%) i Hrvatsku (1%), objavljeno je u Analizi turizma.