UKRAJINSKA OBRANA
Zelenski poslao Trumpu dramatično pismo: "Molim vas..."
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem upozorava na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno protubalističkih raketnih kapaciteta, doznaje Kyiv Independent.
Apel dolazi u trenutku kad Rusija pojačava masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim valom udara dugog dometa na Kijev, uključujući napade na ono što je Moskva opisala kao ukrajinske "centre donošenja odluka".
"Kad je riječ o protuzračnoj obrani od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje", stoji u pismu koje je vidio Kyiv Independent. "Kad je riječ o obrani od balističkih raketa, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Države."
Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi ograničena zaliha presretača Patriot i drugih sustava koje je osigurao Zapad mogle imati poteškoća s izdržavanjem bombardiranja.
"Stvarno je teško kada je riječ o protubalističkoj obrani", rekla je jedna osoba upoznata s tim pitanjem za Kyiv Independent.
Prema riječima dužnosnika, ukrajinska veleposlanica u Sjedinjenim Državama, Olga Stefanišina, dostavila je pismo Bijeloj kući, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu i drugim članovima Kongresa.
Poruka također odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u osiguravanju oružja putem programa Prioritetni popis zahtjeva za Ukrajinu (PURL), koji omogućuje saveznicima NATO-a financiranje kupnje američkog oružja za Ukrajinu.
"Trenutni tempo isporuka putem programa PURL više ne prati stvarnost prijetnje s kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila", stoji u pismu.
"U ime ukrajinskog naroda s poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu angažirani. I da nam pomognu osigurati ovaj vitalni alat zaštite od ruskog terora, projektile Patriot PAC-3 i dodatne sustave, kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge ruske raketne napade", dodaje se.
Zelenski u svom pismu kaže da se nebo iznad Ukrajine može zaštititi: "Većina ruskih projektila može se zaustaviti".
