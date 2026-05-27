UKRAJINSKA OBRANA

Zelenski poslao Trumpu dramatično pismo: "Molim vas..."

27. svi. 2026. 16:42
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem upozorava na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno protubalističkih raketnih kapaciteta, doznaje Kyiv Independent.

Apel dolazi u trenutku kad Rusija pojačava masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim valom udara dugog dometa na Kijev, uključujući napade na ono što je Moskva opisala kao ukrajinske "centre donošenja odluka".

"Kad je riječ o protuzračnoj obrani od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje", stoji u pismu koje je vidio Kyiv Independent. "Kad je riječ o obrani od balističkih raketa, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Države."

Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi ograničena zaliha presretača Patriot i drugih sustava koje je osigurao Zapad mogle imati poteškoća s izdržavanjem bombardiranja.

"Stvarno je teško kada je riječ o protubalističkoj obrani", rekla je jedna osoba upoznata s tim pitanjem za Kyiv Independent.

Prema riječima dužnosnika, ukrajinska veleposlanica u Sjedinjenim Državama, Olga Stefanišina, dostavila je pismo Bijeloj kući, predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu i drugim članovima Kongresa.

Poruka također odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u osiguravanju oružja putem programa Prioritetni popis zahtjeva za Ukrajinu (PURL), koji omogućuje saveznicima NATO-a financiranje kupnje američkog oružja za Ukrajinu.

"Trenutni tempo isporuka putem programa PURL više ne prati stvarnost prijetnje s kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila", stoji u pismu.

"U ime ukrajinskog naroda s poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu angažirani. I da nam pomognu osigurati ovaj vitalni alat zaštite od ruskog terora, projektile Patriot PAC-3 i dodatne sustave, kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge ruske raketne napade", dodaje se.

Zelenski u svom pismu kaže da se nebo iznad Ukrajine može zaštititi: "Većina ruskih projektila može se zaustaviti".

