SLUŽBENO PRIOPĆENJE

United Group: Tvrdnje Dragana Šolaka nisu osnovane, ne postoje sudska zabrana ni sudski nalog

27. svi. 2026. 15:42
Promo / United Group

Tvrdnje koje je jučer iznio gospodin Šolak su neosnovane i svoj ćemo stav odlučno braniti, priopćili su iz United Groupa.

U priopćenju se navodi:

"Nismo zaprimili nikakvu sudsku zabranu ni nalog. United Group ne podliježe nikakvim ograničenjima koja bi je spriječila da posluje na način koji smatra primjerenim i u najboljem interesu svih dioničara, te je neće omesti novi pokušaji gospodina Šolaka da sudskim sporovima i obmanjujućim medijskim priopćenjima uspori napredak.

Pod našim upravljanjem, medijska imovina unutar Adria News Networka (koja čini manje od 0,6 posto EBITDA-e United Groupa) smještena je u neovisnu upravljačku strukturu s potpuno neovisnim upravljačkim tijelom i neovisnim Uredničkim vijećem. Nije bilo nijedne promjene u donošenju odluka u našim redakcijama."

United Group ostaje usmjeren na stvaranje i pružanje vrijednosti svim svojim dioničarima te na snažan operativni zamah koji se odražava u našim nedavnim rezultatima."

Podsjetimo, osnivač i manjinski suvlasnik United Groupa Dragan Šolak i bivša izvršna direktorica Viktorija Boklag pokrenuli su sudski postupak protiv triju entiteta pod kontrolom kompanije BC Partners, s ciljem da zaustave prodaju medijskog poslovanja United Groupa, za koju smatraju da se provodi protivno Ugovoru dioničara.

Kako je navedeno u priopćenju, pravna zaštita koju Šolak i Boklag traže uključuje utvrđivanje da prodaja United Medije predstavlja bitnu promjenu prirode poslovanja United Groupa, kao i zabranu provedbe takve prodaje bez njihove suglasnosti.

