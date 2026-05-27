SLUŽBENO PRIOPĆENJE
United Group: Tvrdnje Dragana Šolaka nisu osnovane, ne postoje sudska zabrana ni sudski nalog
Tvrdnje koje je jučer iznio gospodin Šolak su neosnovane i svoj ćemo stav odlučno braniti, priopćili su iz United Groupa.
U priopćenju se navodi:
"Nismo zaprimili nikakvu sudsku zabranu ni nalog. United Group ne podliježe nikakvim ograničenjima koja bi je spriječila da posluje na način koji smatra primjerenim i u najboljem interesu svih dioničara, te je neće omesti novi pokušaji gospodina Šolaka da sudskim sporovima i obmanjujućim medijskim priopćenjima uspori napredak.
Pod našim upravljanjem, medijska imovina unutar Adria News Networka (koja čini manje od 0,6 posto EBITDA-e United Groupa) smještena je u neovisnu upravljačku strukturu s potpuno neovisnim upravljačkim tijelom i neovisnim Uredničkim vijećem. Nije bilo nijedne promjene u donošenju odluka u našim redakcijama."
United Group ostaje usmjeren na stvaranje i pružanje vrijednosti svim svojim dioničarima te na snažan operativni zamah koji se odražava u našim nedavnim rezultatima."
Podsjetimo, osnivač i manjinski suvlasnik United Groupa Dragan Šolak i bivša izvršna direktorica Viktorija Boklag pokrenuli su sudski postupak protiv triju entiteta pod kontrolom kompanije BC Partners, s ciljem da zaustave prodaju medijskog poslovanja United Groupa, za koju smatraju da se provodi protivno Ugovoru dioničara.
Kako je navedeno u priopćenju, pravna zaštita koju Šolak i Boklag traže uključuje utvrđivanje da prodaja United Medije predstavlja bitnu promjenu prirode poslovanja United Groupa, kao i zabranu provedbe takve prodaje bez njihove suglasnosti.
