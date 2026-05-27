Burno u Saboru, Raukar Gamulin HDZ-ovcima: "Odakle vam moralne snage da se javljate?"
Zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak prozvao je u srijedu zagrebačku gradsku vlast i Možemo! zbog nove afere i policijskih izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, kazavši da korupcija ima ime i prezime, a to je platforma Možemo!, na što su iz Možemo! uzvratili optužbama na račun HDZ-a.
"Jedna zagrebačka gradska afera tek je okončana i to priznanjima, nagodbom i osudom, a druga se već počela razvijati", istaknuo je Šimrak govoreći na slobodnu temu, referirajući se na nagodbu bivšeg ravnatelja gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi "Hipodrom" te na najnovije policijske izvide u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja (ViO).
Istražuje se voditelja te tvrtke Marka Blaževića zbog sumnje da je u svibnju prošle godine namještao posao tvrtki Ikom, a koji je jučer zbog toga dao i ostavku.
"Radi se o 40 milijuna eura, a odluku je potpisao gradonačelnik Tomislav Tomašević", podsjetio je Šimrak i ocijenio da u redovima Možemo! vlada nervoza jer su “ponovno uhvaćeni s prstima u pekmezu”.
Izjave Tomaševića i zastupnika stranke Možemo! kako akteri ovih afera nisu njihovi članovi stranke, Šimrak je nazvao "standardnom manipulacijom" i "pranjem ruku".
"Odjednom oni nikoga od tih ljudi ne poznaju, nitko od tih ljudi nije član SDP-a ni Možemo!, OK, možda nisu, no tko ih je tamo postavio? Nisu došli po Duhu Svetom nego po izboru sekte. Godinama ponavljate 'mi nismo isti kao svi, mi ne krademo', čak ste u kampanju ušli sa sloganom 'kad se ne krade, ima se novaca za sve', e, pa s tom laži je gotovo", kazao je zastupnik HDZ-a, ustvrdivši da Zagrebom upravljaju Možemo! i SDP "koruptivnim modelom”.
"Umjesto da nakon pet godina mandata imate popis ispunjenih obećanja i realiziranih projekata, vi imate popis afera - Hipodrom, Jankomir, Dom zdravlja,ViO, zapošljavanje vaših članova, dijeljenje milijuna vašim udrugama", dodao je Šimrak i zaključio da korupcija ima ime i prezime, a to je platforma Možemo!.
Na to je zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin odgovorila kako će njezina stranka osuditi svaku korupcijsku aferu, ali i poručila HDZ-u da je “pravomoćno osuđena kriminalna organizacija”. "Vi ste 30 ministara zamijenili, 15 ih je po zatvorima i u procesima, ne znam odakle vam moralne snage da se javljate", poručila je Raukar Gamulin i izazvala lavinu reakcija HDZ-ovih zastupnika.
HDZ-ova zastupnica Nikolina Baradić uzvratila je da je Tomašević “branio lopova koji je priznao da je lopov”, da su "razotkriveni" i "lopovska sekta". Majda Burić (HDZ) nazvala je Možemo! "kriminalnim i koruptivnim udruženjem”.
Kujundžić (Most) o "trgovini skrbništvom"
Do oštre rasprave došlo je i nakon izlaganja SDP-ove Irene Dragić, koja je kritizirala ministra rada Alena Ružića zbog odnosa prema radnicima dok je vodio KBC Rijeka. Dragić je ustvrdila da je sudskom odlukom potvrđeno kako je jedan otkaz bio nezakonit te ocijenila da osoba koja se “obračunavala s vlastitim zaposlenicima” ne može voditi resor rada.
HDZ-ova Majda Burić odbacila je te tvrdnje poručivši da će Ružić ostati zapamćen po izgradnji najmodernije bolnice za majku i dijete u Hrvatskoj i šire.
Mostov Ante Kujundžić upozorio je na, kako je rekao, "trgovinu skrbništvom" u Hrvatskoj, tvrdeći da u sustavu pobjeđuju oni koji imaju veze.
"Imamo sustav u kojem pobjeđuje onaj koji nekog poznaje, onaj koji financijski sebi može priuštiti određenu odvjetničku kuću i tvrdim da će vrlo skoro ovo biti jedna od najvećih afera. Obećavam, srušit ćemo u pepeo taj sustav", kazao je.
Marin Živković (Možemo!) apelirao je na Vladu da izmijeni Zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu kako bi pravo na zamjenski stan ili sufinanciranje najamnine dobili i građani koji u trenutku potresa nisu imali prijavljeno prebivalište na adresi zgrade koja se obnavlja, ali danas ondje žive.
