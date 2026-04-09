Britanski ministar obrane otkrio višemjesečnu tajnu rusku operaciju: "Vidimo vas. Nećemo to tolerirati"

THOMAS TRAASDAHL / AFP

Britanski ministar obrane John Healey otkrio je detalje nedavne ruske vojne aktivnosti u sjevernom Atlantiku, nedaleko od britanskog teritorija. Prema njegovim riječima, riječ je o operaciji koja je uključivala više podmornica i koja je pažljivo praćena od strane saveznika

Podijeli

Oglas

Rusija je, kako navodi Healey, poslala podmornicu klase Akula, zajedno s dvjema podmornicama iz specijalne jedinice GUGI. Britanske snage, u suradnji s Norveškom i drugim saveznicima, nadzirale su njihovo kretanje neprekidno.

‘Pokušaj tajne operacije otkriven je. Podmornice su napustile britanske vode’, rekao je Healey, piše BBC, a prenosi tportal.

Britanski ministar izravno je upozorio Rusiju na moguće posljedice, posebno kada je riječ o zaštiti ključne infrastrukture.

‘Vidimo vas. Vidimo vašu aktivnost iznad naših kabela i plinovoda. Nećemo to tolerirati’, poručio je Healey, obraćajući se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Ključna infrastruktura na udaru

Podmorski kabeli i plinovodi imaju strateški značaj za Veliku Britaniju. Opskrbljuju plinom velik dio stanovništva, a istodobno nose gotovo sav međunarodni internetski i telefonski promet te omogućuju golem dio globalne trgovine.

Zbog toga su, kako ističe Healey, ‘glavna meta’ potencijalnih protivnika.

Govoreći o ulozi NATO-a, Healey je naglasio da Sjedinjene Države ostaju snažno predane Savezu, ali očekuju veći angažman europskih članica.

‘SAD su potpuno predane NATO-u i članku 5., ali jasno traže da europske članice preuzmu veći dio tereta, povećaju izdvajanja za obranu i ojačaju potporu Ukrajini’, rekao je.

Dodao je da Ujedinjeno Kraljevstvo već djeluje u tom smjeru.

Odgovor na kritike iz SAD-a

Na pitanje o ranijim izjavama Donalda Trumpa, koji je britanske nosače aviona nazvao ‘igračkama’, Healey je odbacio takve ocjene.

‘Naš nosač je prošle godine završio osmomjesečnu misiju u Pacifiku, tijekom koje je predvodio brodove 14 država, uključujući SAD. Danas je potpuno certificiran kao vodeći brod NATO-a’, istaknuo je ministar.

Naglasio je da će upravo takvu ulogu imati i u budućim operacijama na sjeveru.