Upozorenje iz Britanije: Putinova "nevidljiva ruka" stoji iza Irana

"Skrivena ruka" Vladimira Putina vjerojatno pomaže Iranu u odgovoru na rat Donalda Trumpa, rekao je britanski ministar obrane, nakon što se doznalo da su dronovi povezani s Iranom pogodili bazu u Iraku u kojoj se nalaze i neki britanski vojnici.

John Healey rekao je da napadi iranskih snaga na ciljeve diljem Bliskog istoka „nose obilježja“ načina na koji ruske snage djeluju u ratu protiv Ukrajine. To uključuje i promjenu u načinu na koji Iran koristi svoje dronove, piše Sky News.

Teheran je u prvim mjesecima sveobuhvatne invazije predsjednika Putina na Ukrajinu Rusiji prodao tisuće jednokratnih napadačkih dronova „Shahed“.

Rusi su potom, uz pomoć Irana, razvili vlastitu verziju tih bespilotnih letjelica, a lekcije koje su naučili u ratu u Ukrajini sada, čini se, pomažu Irancima u odgovoru na valove američkih i izraelskih napada na Iran.

„Nikoga neće iznenaditi vjerovanje da Putinova skrivena ruka stoji iza nekih iranskih taktika, a možda i nekih njihovih sposobnosti“, rekao je Healey novinarima tijekom posjeta Stalnom združenom zapovjedništvu Ujedinjenog Kraljevstva (PJHQ) u Northwoodu, glavnoj bazi koja nadzire vojne operacije u inozemstvu.

Ministar obrane dodao je da je moguća ruska povezanost vjerojatna „utoliko više što je jedini svjetski čelnik koji trenutno ima koristi od rekordno visokih cijena nafte upravo Putin“.

Govorio je o skoku cijena nafte nakon što je Iran, koristeći svoj utjecaj nad Hormuškim tjesnacem uz svoju obalu, blokirao jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

Ministar obrane rekao je da je ruski predsjednik „jasno među onima koji će ovaj rat najviše pozdraviti“.

General-pukovnik Nick Perry, zapovjednik združenih operacija koji nadzire sve britanske vojne operacije diljem svijeta, rekao je da „definitivno“ postoji veza između Rusije i Irana, koji imaju dugogodišnje vojno partnerstvo.

„Definitivno smo vidjeli da su iranske taktike korištenja dronova naučene od Rusa – lete mnogo niže pa su učinkovitiji“, rekao je general Perry, razgovarajući s Healeyjem dok su promatrali kartu Perzijskog zaljeva u prostoriji vojnog zapovjedništva.

„Nema sumnje da su se iranske taktike promijenile“, dodao je.

Rekao je da upravo dronovi uzrokuju najveću štetu na iranskoj strani diljem regije.

To uključuje i dron povezan s Iranom – potencijalno lansiran iz Libanona ili Iraka – koji je drugog dana rata pogodio bazu Kraljevskog ratnog zrakoplovstva na Cipru, sletjevši u blizini hangara.

Healey je rekao da se komponente tog uređaja istražuju kako bi se utvrdilo sadrže li ruske dijelove. „Obavijestit ćemo vas o nalazima“, rekao je.

Drugi vojni zapovjednik rekao je da su britanske snage tijekom noći srušile dva drona usmjerena prema vojnoj bazi u Erbilu, na sjeveru Iraka. „Nekoliko ih je ipak pogodilo kamp“, rekao je časnik Healeyju.

Dodao je da nije bilo britanskih žrtava. Međutim, ministar obrane rekao je da postoje izvješća o nekoliko američkih žrtava, iako nitko nije ozbiljno ozlijeđen.