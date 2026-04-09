VREMENSKA PROGNOZA
Pripremite kišobrane: Stiže promjena vremena, sprema nam se obilnija kiša
Pretežno je vedro diljem Hrvatske, duž dijela obale ima tek umjerene naoblake. Temperature su niske, mjestimice u unutrašnjosti i ispod minus dva, stoga može biti pojave slabog mraza na kopnu.
Oglas
Na moru i dalje puše pojačana bura, pod Velebitom mjestimice ima olujnih udara, na snazi su ograničenja u prometu, prema izvještaju Hrvatskog autokluba. U nastavku četvrtka bit će i dalje vjetrovito, poslijepodne i oblačnije. Na istoku u drugom dijelu dana treba računati na pojačan sjeverozapadnjak.
Petak posvuda donosi oblačnije prilike, pri čemu uglavnom na kopnu može lokalno biti slabe oborine. U najvišem gorju može zalepršati i koja pahulja snijega.
Za vikend uglavnom suho, sunčanije i ponovno toplije. Jačat će jugo kao uvod u novu promjenu vremena.
U novom tjednu će biti nestabilnije, češća će biti oborina, lokalno i obilnija, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas