"ARKTIČKA STRAŽA"

Danska šalje borbeni F-35 iznad Arktika: NATO šalje jasnu poruku

author
Hina
|
13. velj. 2026. 10:59
F-35
US AIR FORCE / via REUTERS

Danska će osigurati četiri borbena mlazna zrakoplova F-35 za misiju NATO-a "Arktički stražar", kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u petak.

Jačanje prisutnosti NATO-a

NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo misiju radi jačanja svoje prisutnosti na Arktiku, u sklopu napora da se smanje napetosti unutar saveza prouzročene željom američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme kontrolu nad Grenlandom.

"Naš doprinos (u vidu borbenih zrakoplova) F-35 jača ukupnu prisutnost u regiji i naglašava ulogu Danske kao aktivne saveznice na Arktiku i u sjevernom Atlantiku", kazao je Poulsen u priopćenju.

Uoči konferencije u Munchenu

Ministar je novinarima uoči Sigurnosne konferencije u Muenchenu rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države također doprinijeti misiji NATO-a.

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka Trumpa i glavnog tajnika saveza Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu. Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području.

Teme
arktička straža danska f-35 grenland nato

