Danska šalje borbeni F-35 iznad Arktika: NATO šalje jasnu poruku

Danska će osigurati četiri borbena mlazna zrakoplova F-35 za misiju NATO-a "Arktički stražar", kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u petak.
Jačanje prisutnosti NATO-a
NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo misiju radi jačanja svoje prisutnosti na Arktiku, u sklopu napora da se smanje napetosti unutar saveza prouzročene željom američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme kontrolu nad Grenlandom.
"Naš doprinos (u vidu borbenih zrakoplova) F-35 jača ukupnu prisutnost u regiji i naglašava ulogu Danske kao aktivne saveznice na Arktiku i u sjevernom Atlantiku", kazao je Poulsen u priopćenju.
Holy insane footage of the F-35 using full afterburner!🔥😍 pic.twitter.com/IxyQx97VEJ— Chauhan (@Platypuss_10) February 11, 2026
Uoči konferencije u Munchenu
Ministar je novinarima uoči Sigurnosne konferencije u Muenchenu rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države također doprinijeti misiji NATO-a.
NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka Trumpa i glavnog tajnika saveza Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu. Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.
Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području.
