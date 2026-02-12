probni balon?
Sabina Glasovac o "Zoranovoj listi": Dva su moguća razloga zašto je to pušteno u medije
SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac gostovala je u emisiji Novi dan. S našom Ninom Kljenak komentirala je napise Nacionala da bi predsjednik Milanović mogao tzv. "Zoranovom listom" udružiti snage s Možemo i pokušati srušiti HDZ-ovu vlast na idućim parlamentarnim izborima
Na samom početku Sabina Glasovac podsjeća da je Milanović na predsjedničkim izborima osvojio 75 posto glasova, a da je SDP opozicija koja pretendira radničkim zaokretom "preuzeti odgovornost za Hrvatsku" što je čelnik stranke Hajdaš Dončić najavio i na nedavno održanoj stranačkoj konvenciji SDP-a. Na toj konvenciji najavljen je i "prirodni savez s Možemo".
Dva razloga puštanja vijesti o "Zoranovoj listi"
"Već godinu dana postoji jasan trend da bi eventualni savez SDP-a s Možemo bila snaga koja bi mogla poraziti HDZ na sljedećim izborima", kaže ističući "zanimljiv tajming" vijesti o navodnoj "Zoranovoj listi."
"Građani mogu poslati ovu nesposobnu, potrošenu vlast koju obilježavaju radikalni neuspjesi u ropotarnicu povijesti. Da su na prethodnim izborima liste bile zajedničke, politička karta bi izgledala puno drugačije i gotovo sam uvjerena da HDZ danas ne bi obnašao vlast", rekla je.
Ured predsjednika nije se očitovao, a kako kaže SDP ni Možemo o ovome ne razgovaraju. Zastupnica iznosi mišljenje o tome zašto je ova vijest "plasirana" i nudi dvije opcije.
"Prva opcija je evenutalni probni balon - da se vide reakcije publike, što može biti i s desnog spektra, ne nužno samo s lijevog. Druga opcija je da bi se možda zamaglile neke druge stvari. Imamo maestralan odlazak ministra Piletića koji se iscrpio, kojem je Ustavni pa i Upravni sud srušio odluke. Ministar za kojeg je Plenković prije 25 dana na aktualnom satu govorio da je sjajan, elokventan, pun života i energije i da bi mogao biti ministar još dugi niz godina, a sad je najendom iscrpljen...Toliko je iscrpljen da me ne bi čudilo da Piletiću treba i nekakav wellness vikend", kazala je SDP-ova zastupnica.
"Plenkovićevo koketiranje s krajnjom desnicom"
Optužuje sad već bivšeg ministra Piletića da je napravio "potpuni kaos u sustavu socijalne skrbi" te da je kao razlog odlaska navoditi iscrpljenost pomalo - "bešćutno."
Na pitanje misli li da je po pitanju dočeka rukometaša, politički cilj HDZ-a bio zagrabiti još više u desno biračko tijelo, Glasovac odgovara da je potpuno jasno da je "Plenković ljetos krenuo u koketiranje s krajnjom desnicom" i da mu je tu "prilično poslužio" Thompson.
"Neki od razloga mogu se tražiti u unutarstranačkim odnosima u samom HDZ-u, a drugi u čistom pragmatizmu. On je spreman ići i sa crnim vragom, rušiti ugled RH i dovesti u situaciju da se stanovništvo snažno podijeli oko neke teme - ako će to njemu donijeti politički profit", smatra pa dodaje "ne znam koliko je Hrvatska time dobila."
Podsjeća: "Nije gradska vlast ta koja je zabranila ili nije željela pripremiti doček, već je Hrvatski rukometni savez odlučio ne prihvatiti doček u toj organizaciji nakon čega slavodobitno ulijeće Plenković. Tu profitiraju Plenković i financijski jako profitira Thompson koji je nekad uzimao pare da ne bi pjevao, danas uzima pare da bi pjevao, ali HDZ mu ipak kaže što na kojim mjestima smije pjevati", ističe.
