"Prva opcija je evenutalni probni balon - da se vide reakcije publike, što može biti i s desnog spektra, ne nužno samo s lijevog. Druga opcija je da bi se možda zamaglile neke druge stvari. Imamo maestralan odlazak ministra Piletića koji se iscrpio, kojem je Ustavni pa i Upravni sud srušio odluke. Ministar za kojeg je Plenković prije 25 dana na aktualnom satu govorio da je sjajan, elokventan, pun života i energije i da bi mogao biti ministar još dugi niz godina, a sad je najendom iscrpljen...Toliko je iscrpljen da me ne bi čudilo da Piletiću treba i nekakav wellness vikend", kazala je SDP-ova zastupnica.