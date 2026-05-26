opasna rip struja

Dvoje turista se utopilo zbog opasne pojave u moru, izdano upozorenje kupačima u europskoj zemlji

N1 Info
26. svi. 2026. 06:48
Dvoje plivača poginulo je u Francuskoj u odvojenim incidentima nakon što ih je povukla tzv. rip struja

Toplo vrijeme diljem Francuske privuklo je velike gužve na atlantsku obalu Gironde na jugozapadu zemlje unatoč opasnim morskim uvjetima. Vlasti su priopćile da je spašeno više od 30 ljudi, dok su dvije osobe izgubile život nakon što ih je zahvatila snažna morska struja.

Dvoje plivača poginulo je u odvojenim incidentima nakon što ih je povukla tzv. rip struja, zbog čega su francuske vlasti izdale upozorenje o snažnim morskim strujama i rip strujama duž obale Gironde u jugozapadnoj Francuskoj, piše Euronews.

Pedesetšestogodišnju Njemicu odnijela je struja te se utopila u nedjelju kod obale mjesta Lège-Cap-Ferret. U obližnjem Lacanauu, šezdesetogodišnji muškarac poginuo je u zasebnom incidentu.

Kupači pozvani na maksimalan oprez

Od petka su hitne službe u departmanu Gironde već spasile 31 osobu iz mora. Lokalne vlasti pozvale su posjetitelje plaža na „maksimalan oprez”.

Francuske vlasti upozoravaju na rip struje — uske, ali iznimno snažne morske struje koje odvlače vodu od obale prema otvorenom moru.

Kako nastaje rip struja

One nastaju kada valovi koji se lome potiskuju velike količine vode na plažu, a ta se voda zatim usmjerava i vraća u ocean kroz koncentriranu struju.

Rip struje mogu biti iznimno snažne i opasne, čak i za iskusne plivače, jer ljude mogu vrlo brzo odvući daleko od obale. Tipično ih je teško uočiti jer ponekad izgledaju kao mirniji ili tamniji pojas vode između valova koji se lome.

Ako vas zahvati rip struja, važno je ne plivati protiv struje. Umjesto toga, plivači bi trebali plivati paralelno s obalom dok ne izađu iz struje, a zatim se vratiti prema plaži.

