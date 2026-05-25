Avdagić: "Studenti moraju napraviti jednu stvar što prije - to će tek biti prava klopka za Vučića"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o studentskim prosvjedima u Beogradu te o političkoj situaciji u Srbiji, s posebnim fokusom na poteze srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Avdagić je prvo komentirao prozivke srpskog državnog vrha nakon održanog prosvjeda u Beogradu ovog vikenda, posebno se osvrnuvši na izjavu predsjednice Skupštine Srbije Ana Brnabić koja je izjavila da "blokaderi" najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", te da je Hrvatskoj "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Avdagić ističe kako su ovakve prozivke već redovna procedura: "Mislim da je, prije svega, svima u Srbiji posve jasno da to nema apsolutno nikakvog temelja. Mislim da bi, ako nije, trebalo to svima biti jasno i u Hrvatskoj. Ne postoji interes, ne postoje dokazi uopće da ima takve veze, osim što se jedan dio tih studenata koji su krenuli s organizacijom našao u Hrvatskoj u vrijeme kada je krenuo njihov progon, i odlučili su ostati ovdje kako ne bi očigledno provodili sve ovo vrijeme u pritvoru, u zatvoru i kako već Aleksandar Vučić u potpunosti upravlja Srbijom. To nam je jasno, to ide od svih sustava: policije, vojske, obavještajnog sektora, lokalne zajednice, pravosuđa, medija."
Govoreći o političkoj klimi u Srbiji, Avdagić kaže da je u situaciji u kojoj jedna osoba kontrolira sve sustave - "progon bilo koga apsolutan, i zapravo svi ovi ljudi koji su se odlučili suprotstaviti takvom režimu imaju popriličnu hrabrost i da ih nema u ovakvim brojkama, da ne izlaze van u ovako velikim skupovima, pitanje je kako bi to izgledalo", kaže, ustvrdivši kako se režim u Srbiji ne libi vrlo brutalno slamati bilo koga tko je njihov protivnik, što se i vidjelo i na samim počecima ovih prosvjeda, komentira Avdagić.
S druge, pak, strane, iako su vjerojatno ovi prosvjedi bili veći, ističe kako i "dalje nije formirana ta nekakva priča u kojoj bi se znalo što je glava, što je rep tog oporbenog sustava, da li oni imaju nekoga tko uistinu može biti vođa i tko može biti ponuđen na izborima kao potencijalni premijer ili predsjednik, s obzirom da i sam Vučić najavljuje mogućnost da podnese ostavku."
Komentiravši mogućnost da Vučić uistinu da ostavku, Avdagić je mišljenja da je to Vučićeva "jedna teatralna klasična figura, i ništa više od toga". Također smatra da će Vučić, što se tiče raspisivanja prijevremenih izbora u Srbiji, "to razvlačiti u pokušaju da što manje njima (studentima) pruži mogućnost kvalitetnog artikuliranja, i da im razvlači bilo kakvu pozornost u nadi da studenti neće uspjeti."
"Treba uzeti u obzir i da se prema studentima radi na sve moguće načine, i medijski, vjerojatno i infiltracijom ljudi koji trebaju poremetiti odnose. Ali zato je bitno da i ta ekipa, ako postoji nekakva mogućnost da nađu nekoga koga će predstaviti kao frontmana, tko može komunicirati, da to naprave što prije moguće. Jer onda će to tek biti prava klopka za Aleksandra Vučića", kaže Avdagić.
"Moraju naći osobu koja može tako nešto preuzeti na sebe. Ali pri tome ne treba zaboraviti da govorimo da je Vučić čitav sustav umrežio na sebe. Čitav sustav, praktično svi koji rade za državu na ovaj ili onaj način su vjerojatno povezani s Aleksandrom Vučićem, njegovom strankom, njegovim sustavom. Prema tome, tu se radi o velikom broju birača. Vi morate animirati kompletnu Srbiju i uistinu izvesti sve na izbore i uistinu pokušati napraviti sve što je moguće da ne dođe do lažiranja", upozorava.
"Ako ovi mladi ljudi koji izlaze na ulice misle da će zato što se njih skupilo, ne znam, 180.000 na ulicama Beograda, da će to dovesti automatski do promjena, onda su prilično naivni. To nije dovoljno", upozorava Avdagić na poteškoće u pokušaju promjene vlasti u Srbiji.
Ono što je posebno istaknuo kao problem jest činjenicu da je na dan prosvjeda obustavljen promet svih vlakova na željezničkoj mreži Srbije. Za Avdagića, to je primjer "koliko je u stanju daleko Vučić ići".
"Da se to sad dogodilo u EU članici, pa mi bi svi bili šokirani. A ovdje više nije nitko niti šokiran. Pa već to je dovoljno da zapravo iz svih europskih metropola kažu da to nije demokracija i da se to u državi sa zakonima ne može napraviti."
"Kako nitko nije iz Berlina pitao tko je u Srbiji naredio da nema željezničkog prometa, i s kojim pravom? Nitko se ne pita, Srbiji je to već postalo normalno, a očigledno i svima ostalima"; kaže Avdagić, ističući da je o drugoj državi bila riječ, da bi odgovorni već bili uhićeni.
"Ne mislim da se posebno treba iz Hrvatske netko oslanjati i osvrtati na sve što se događa, ionako je to zapravo kontraproduktivno", kaže, pa ističe glavni problem: "Ali da iz Bruxellesa nije stigla hitna reakcija? To je država koja je kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Pa sad zapitajmo se, kažem, ponavljam, i da sve ovo drugo zaboravimo - što bi bilo da sutra zbog demokratskih prijavljenih prosvjeda, netko u, ne znam, Austriji zatvori kompletan željeznički promet?" Prvo bi se u toj Austriji zapitali tko je to naredio, te odmah aktivirali policiju i pravosuđe te bi osoba odgovarala. Avdagić kaže: "To ne možete naprosto napraviti u jednoj normalnoj demokratskoj državi. Dakle, drugim riječima, Srbija nije normalna demokratska država", zaključuje Avdagić.