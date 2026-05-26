Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kasno sinoć prevezen je u bolnicu Hadassah Ein Kerem u Jeruzalemu, priopćio je njegov ured, dodajući da je premijer bio podvrgnut zasad neodređenom stomatološkom zahvatu.
Oglas
Priopćenje je objavljeno nakon što su izraelski mediji izvijestili da je Netanyahu prevezen u bolnicu, javlja Times of Israel.
Zdravstveno stanje 76-godišnjeg premijera postalo je predmet velikog interesa prošlog mjeseca, kada je otkrio da je nedavno uspješno liječen od raka prostate, ali da je odgodio obavještavanje javnosti tvrdeći da bi Iran tu informaciju iskoristio za širenje propagande protiv Izraela usred nedavnog rata.
Netanyahuu je u srpnju 2023. ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker). Taj je zahvat bio jedan od nekoliko zdravstvenih problema koje je premijer imao posljednjih godina, uključujući operaciju uklanjanja prostate u prosincu 2024. i operaciju kile u ožujku 2024.
I slučaj s pacemakerom i operacija kile izložili su Netanyahua kritikama zbog uskraćivanja informacija javnosti o njegovu zdravstvenom stanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas