Tragičan kraj potrage na Visočici: Pronađeno tijelo hrvatskog planinara

Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je u ponedjeljak pokrenuta potražna akcija, pronađeno je noćas na planini Visočici u Bosni i Hercegovini.
Oglas
U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, policijska patrola Policijske postaje Konjic te veći broj planinara koji su pomagali informacijama i podrškom na terenu, priopćila je Gorska Služba Spašavanja Prenj na Facebooku.
Tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic.
"Akcija je završena bez povreda i poteškoća za spasioce. Ova akcija još jednom je pokazala značaj međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", naveli su iz GSS-a Prenj u objavi na Facebooku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas