GSS PRENJ

Tragičan kraj potrage na Visočici: Pronađeno tijelo hrvatskog planinara

N1 Info
26. svi. 2026. 07:33
Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je u ponedjeljak pokrenuta potražna akcija, pronađeno je noćas na planini Visočici u Bosni i Hercegovini.

U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, policijska patrola Policijske postaje Konjic te veći broj planinara koji su pomagali informacijama i podrškom na terenu, priopćila je Gorska Služba Spašavanja Prenj na Facebooku. 

Tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic.

"Akcija je završena bez povreda i poteškoća za spasioce. Ova akcija još jednom je pokazala značaj međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", naveli su iz GSS-a Prenj u objavi na Facebooku.

