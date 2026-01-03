U subotu rano ujutro u Caracasu čuli su se avioni i eksplozije te je bio vidljiv stup dima, javljaju svjetske novinske agencije, a na jugu prijestolnice Venezuele, u blizini velike vojne baze, nestalo je struje.
Uzrok i točne lokacije nisu još uvijek poznate. Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju više eksplozija diljem Caracasa.
Američki predsjednik Donald Trump više je puta rekao da će provesti kopnene operacije u Venezueli. Nije detaljno opisivao svoje ciljeve u javnosti, ali je privatno vršio pritisak na predsjednika Nicolasa Madura da pobjegne iz zemlje, izvijestio je Reuters. Trump je u ponedjeljak rekao da bi bilo "pametno" da se Maduro povuče s vlasti.
Venezuelska vlada osudila američku "vojnu agresiju"
Venezuelska vlada osudila je u subotu "vojnu agresiju" SAD-a nakon izvješća o eksplozijama u glavnom gradu Caracasu.
"Venezuela odbacuje, osuđuje i odbacuje pred međunarodnom zajednicom iznimno ozbiljnu vojnu agresiju koju je počinila sadašnja vlada Sjedinjenih Američkih Država protiv venezuelskog teritorija."
Američki predsjednik Donald Trump naredio je napade na lokacije unutar Venezuele, uključujući vojne objekte, rekli su američki dužnosnici za BBC-jevog američkog partnera CBS News.
Napadi su izvedeni u Caracasu i Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada.
Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje.
Dužnosnici rumpove administracije upoznati su s izvješćima o eksplozijama i zrakoplovima iznad glavnog grada Venezuele Caracasa rano u subotu ujutro, objavila je CBS-ova reporterka Jennifer Jacobs na X-u.
"U ovom trenutku bombardiraju Caracas", objavio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro na X. "Upozorite sve - napali su Venezuelu. Bombardiraju raketama. (Organizacija američkih država) i UN moraju se odmah sastati."
Petro, koji nije dao daljnje informacije niti naznačio izvor svojih tvrdnji, više je puta izrazio protivljenje američkoj kampanji pritiska.
Carcasom odjekuju ekplozije
Pentagon šuti
Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev da komentira nove događaje.
Sjedinjene Države rasporedile su značajne vojne snage u regiji - nosač zrakoplova, ratne brodove i napredne borbene zrakoplove stacionirane na Karibima.
Trump je najavio "blokadu" venezuelanske nafte, proširio sankcije i izveo više napada na plovila koja SAD smatra umiješanima u trgovinu drogom u Tihom oceanu i Karipskom moru.
Trump je rekao prošli tjedan da su Sjedinjene Države "napale" pristanište u Venezueli gdje se brodovi pune drogom, što je prvi poznati slučaj da je Washington izveo kopnene operacije u Venezueli od početka kampanje pritiska.
Američki predsjednik nije otkrio je li CIA izvela napade. Mediji su izvijestili da je za napade odgovorna ta obavještajna agencija.
Trump je optužio južnoameričku zemlju da preplavljuje SAD drogom, a njegova administracija mjesecima bombardira brodove iz Južne Amerike za koje tvrdi da prevoze drogu. Mnoge zemlje osudile su te američke napade kao izvansudska ubojstva, a Madurova vlada poriče bilo kakvu umiješanost u trgovinu drogom.
