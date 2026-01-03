Napadi su izvedeni u Caracasu i Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje.

Dužnosnici rumpove administracije upoznati su s izvješćima o eksplozijama i zrakoplovima iznad glavnog grada Venezuele Caracasa rano u subotu ujutro, objavila je CBS-ova reporterka Jennifer Jacobs na X-u.

"U ovom trenutku bombardiraju Caracas", objavio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro na X. "Upozorite sve - napali su Venezuelu. Bombardiraju raketama. (Organizacija američkih država) i UN moraju se odmah sastati."

Petro, koji nije dao daljnje informacije niti naznačio izvor svojih tvrdnji, više je puta izrazio protivljenje američkoj kampanji pritiska.