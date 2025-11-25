EP usvojio prvi europski obrambeni program vrijedan 1,5 milijardi eura

„U ovom povijesnom trenutku, kad se čini da se sve oko nas raspada, postavlja nam se jednostavno pitanje – možemo li vjerovati Donaldu Trumpu i J.D. Vanceu da će nas braniti od Vladimira Putina?”, upitao je na početku rasprave o EDIP-u jedan od dvojice izvjestitelja EP-a za taj program, Raphael Glucksmann iz redova socijalista i demokrata (S&D).