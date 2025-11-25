EP usvojio prvi europski obrambeni program vrijedan 1,5 milijardi eura

Europski parlament u utorak je dao zeleno svjetlo za prvi europski obrambeni program – EDIP, koji eurozastupnici i Europska komisija smatraju skromnim, ali i dobrim prvim korakom prema jačanju europske obrambene industrije.
„U ovom povijesnom trenutku, kad se čini da se sve oko nas raspada, postavlja nam se jednostavno pitanje – možemo li vjerovati Donaldu Trumpu i J.D. Vanceu da će nas braniti od Vladimira Putina?”, upitao je na početku rasprave o EDIP-u jedan od dvojice izvjestitelja EP-a za taj program, Raphael Glucksmann iz redova socijalista i demokrata (S&D).
„Ljubimo Trumpove ruke, toleriramo njegove ispade te se nadamo da zbog njih neće izgorjeti Ukrajina, a mi zajedno s njom. No, mi smo sami pred ruskim režimom koji ratuje na našem kontinentu i izravno nam prijeti”, nastavio je Glucksmann, pa upozorio da „Europa zabija glavu u pijesak” ignorirajući upozorenja europskih obavještajnih službi.
EDIP, kratica za Europski obrambeni program (European defense industry programme), dogovor koji je postignut nakon godinu i pol pregovora EP-a i Vijeća EU-a, predviđa 1,5 milijardi eura potpore europskoj obrambenoj industriji. Njime se želi olakšati zajednička nabava, pojačati proizvodni kapaciteti te osigurati opskrba potrebnom tehnologijom. EDIP predviđa i suradnju s ukrajinskom vojnom industrijom.
Glucksmann je u raspravi u EP-u u Strasbourgu rekao da je naglasak EDIP-a na suverenosti – europskoj proizvodnji financiranoj europskim sredstvima, na temelju odluka donesenih u EU-u.
„Ovo je povijesni dan, no EDIP je tek početak, samo zametak stvari koje su pred nama”, zaključio je Francuz.
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za europsku obrambenu industriju i okvira mjera za osiguravanje pravodobne dostupnosti i opskrbe obrambenim proizvodima („EDIP”) zastupnici su usvojili s 457 glasova za, 148 protiv i 33 suzdržanih.
Zastupnici koji su sudjelovali u raspravi, pa i povjerenik Komisije za obranu Andrius Kubilius, priznaju da je 1,5 milijardi eura malen iznos u odnosu na europske potrebe u pogledu sve nestabilnijih geopolitičkih okolnosti, no pozdravili su EDIP kao dobrodošli prvi korak.
S time se slaže i hrvatska zastupnica pučana Željana Zovko, zamjenska članica u odboru EP-a za sigurnost i obranu (SEDE).
„Za nas je izuzetno bitno da postoji i na europskoj razini takvo razmišljanje, čak i s ovako malim proračunom”, rekla je Zovko, nazvavši to „začetkom jedne zajedničke industrije” koja će praviti kompatibilno naoružanje.
Zovko je u tom kontekstu podsjetila na donošenje Mehanizma civilne zaštite EU-a.
„Tada smo se borili da osiguramo barem prvi proračun od 200 milijuna eura. On danas, nakon što smo svjedočili svim krizama, iznosi šest milijardi eura”, naglasila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
