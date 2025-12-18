Eurozastupnici traže ulaganja u vojni Schengen

Rezolucija Parlamenta pozdravlja prijedlog Komisije da se proračun za vojnu mobilnost u sljedećem dugoročnom proračunu poveća na više od 17 milijardi eura i poziva zemlje EU-a da se suzdrže od smanjenja ovog prijedloga, kao što su to učinile u proračunu za 2021.-2027.. Modernizacija 500 infrastrukturnih "žarišta", poput mostova ili tunela, zahtijevala bi najmanje 100 milijardi eura, dodaju, pozivajući Komisiju da pojednostavi postupke za dobivanje financiranja za projekte dvojne namjene, objavio je Europski parlament.